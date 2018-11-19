Bakan Yardımcısı Nebati: “İş dünyası Türkiye'nin önemli yapı taşlarından biridir”

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Aydın'da iş adamları ile buluştuğu toplantıda, Türkiye'nin ekonomik anlamda istikrar için gerekli adımları attığını belirterek, iş dünyasının Türkiye'nin önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati Aydın'a gelerek, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ile toplantıda bir araya geldi. Aydın Ticaret Borsası salonunda gerçekleşen toplantıda Aydın'daki iş adamlarının sorunları dinlenirken, sorunların çözümü için yapılması gerekenler ele alındı. Protokol konuşmalarının ardından Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati tarafından “Türkiye Ekonomisi Kazanımlar ve Dengelenme Süreci” sunumu gerçekleştirildi. Sunumun ardından Aydınlı iş adamları soru-cevap kısmında yaşadıkları sorunları ve isteklerini Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'ye iletme fırsatı buldu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, iş adamlarına yönelik yaptığı konuşmada “Merkez yönetim taşranın ülkenin en kılcal noktalarına kadar nüfuz ederek, oranın nabzını tutarak, problemleri ülkenin sathına şifa olacak şekilde en ince detayına kadar, değerlendirerek kararlar oluşturduğunu görmekteyiz. Bunun bir nişanesi olarak bakan yardımcımız ilimize teşrif ettiler. Burada sizlerin sorunlarını dinleyecekler” dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ise toplantıda yaptığı konuşmada, iş dünyasının Türkiye'nin geleceği için önemli yapı taşlarından bir tanesi olduğunu ifade ederek, “Bu önemli yapı taşlarını oluşturan çok değerli iş insanlarımızın sorunları varsa, çözümü noktasında bizim hızlı hareket etmemiz, hızlı çözüm üretmeliyiz. Özellikle yerelde görülebilecek aksaklıkların merkezi idare aracılığıyla çözülebilmesi konusunda elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. 09 Ağustos'ta değerli Bakanımızın bir açıklaması vardı. Bir takım paylaşımlar ve uluslararası operasyonların düğmeye basılmasıyla Türkiye'de o güne kadar başarılamamış kaos ortamının ekonomik yönle gerçekleştirilmesi konusunda adımlar attılar. Hemen iki gün sonrasında uluslar arası piyasalar daha tam açılırken, Türk ekonomisini zedeleyecek ve Türk ekonomisini ciddi bir şekilde yaralamaya yönelik operasyon, Bakanlık, hükümet ve özellikle değerli vatandaşlarımızın iş birliği ile atlatıldı. İki ay gibi kısa bir süre içerisinde Türkiye ekonomisi orta vadeli plana uygun bir şekilde önce dengelenmeyi, sonra disiplini ve ardından da değişimi gerçekleştirecek adımını attı. Bugün geldiğimiz nokta dövizin stabil olduğu enflasyonla mücadelenin özellikle her türlü sektördeki firmanın verdiği destekle belli bir noktaya geldiği ve önümüzdeki süreçte bunun hızlanarak devam edeceği bir Türkiye'deyiz. 16 yıldır bu ülkede nasıl güzel şeyler yapıldıysa, yapılmaya devam ediyor. Yapılacak olan bu güzellikler de inşallah hepimizin iş üretiminde olsun, katma değer üretiminde olsun, bize çok büyük yollar açacak, katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.