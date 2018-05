’si düzenlenen ‘Uluslararası Darbe Sempozyumu’ yoğun bir katılımla başladı. Sempozyumun açılışında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ekonomisini değerlendirerek, "Bu ülkenin kısa vadeli borçlarının toplamı 190 milyar dolar. Merkez Bankası rezervi ve tezgahtaki döviz 240 milyar dolar. İş dünyasının temsilcileri de var burada. Allah aşkına böyle bir şirketiniz olsa tefeciye düşler mi?" diyerek kimsenin söylenenlere aldırış etmemesini istedi.

Sempozyum ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Adnan Menderes, 27 Mayıs 1960 darbesi ve darbelerle ilgili merhum Menderes’in adını taşıyan bir üniversite olarak geçen yıl başlattıkları sempozyumun bu yıl 2.’sini düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Bircan bu sempozyumlara devam edeceklerini söyledi. Görevi devralırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Üniversiteyi Adnan Menderes’in adına yakışır bir üniversite haline getir’ talimatını yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Konuşmasına merhum Adnan Menderes ve tüm şehitlere rahmet dileyerek başlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ’27 Mayıs 1960’dan 15 Temmuz 2106’ darbe girişimine kadar yaşanan darbeleri ve darbe girişimlerini anlattı. Merhum Menderes’in idam edilmesine engel olamamanın verdiği mahcubiyeti yaşayan halkın 15 Temmuz’da çelik bir yürekle meydanlara indiğini belirten Bakan Zeybekci, "1950 seçimlerinde rahmetli Menderes yüzde 47,87 oyla seçilmişti. Milletin teveccühü gayet iyiydi ve milletin hiç şikayeti yoktu. Çok büyük hayalleri olan sevdası olan bir adamdı. Onun idam edildiği gece en karanlık geceydi. Ama hiçbir gece yoktur ki sabahı olmasın. Sabahı insanlarımız ‘Niye sahip çıkamadık’ duygusunun mahcubiyetini yaşadı. Demokrasi aşkı tsunami gibidir. Bu millet 15 Temmuz’da darbecilere darbe yaptı. Ülkeye el koydu. Bu millet dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak bir demokrasi devrimi yaptı” diyerek o gece kendi yaşadıklarını da katılımcılarla paylaştı.

"Hangi ara çalışıp kredi notunu düşürdünüz? Artık darbelerin şekilleri değişti"

Darbe öncesi hainlerin kapsamlı bir çalışma ile TBMM’yi ve en az güvenilir kurum gösterip hem TBMM’yi hem de vekilleri itibarsızlaşma çalışmaları yaptığını dile getirip aslında hedefin millet olduğunu belirten Bakan Zeybekci, “Artık darbelerin şekilleri değişti. 15 Temmuz darbe girişimi oluyor. Pazartesi Türkiye’nin kredi notunu saat 8.30 da düşürüyorlar. Ne zaman çalıştın hangi kriterlere göre bunu yapıyorsunuz. Bu durum ekonomik darbeydi. Almanya’da 22 Temmuz’da bir dergide yayınlanan kapak aynen şöyle idi. Bayrağımız kapakta üstünde ve önünde dikenli teller vardı. Başlık da şöyleydi; ’Bir zamanlar demokrasi vardı’ darbeler başarılı olsaydı yine bayrak olacak ve başlıkları da ’Türkiye’de demokrasi kazandı’ yazacaktı. Bu terör örgütü çalışmalarına dünyanın pek çok yerinde bütün güçleri ile devam ediyor. Bir çok yerde eline tutuşturdukları bir kağıdı gazetecilere soru şeklinde okutturabiliyorlar. Ancak Türkiye’de artık ’Mevzubahis vatansa, millet ise gerisi teferruattır’ diyebilen bir anlayış gelecek. Seçimdeki yeni sistem Türkiye’deki darbe meselesini kökünden silecektir. Yüzde 51,1 güçlü iktidara karşı yüzde 49,9 güçlü bir muhalefet olacak” diye konuştu.

"24 Haziran’dan sonra Türkiye yeni bir yola düşecek”

AK Parti iktidarı öncesi Türkiye’ye verdikleri her 100 liranın 87 lirasını faiz olarak alanların ‘Türkiye’yi elimizden kaçırdık, Türkiye elden gidiyor’ diye hayıflandığını belirten Zeybekci, "24 Haziran’da dertleri kaygıları var. 24 Haziran’dan sonra Türkiye artık yeni bir yola düşecek. Fasoncu ve edilgen bir ekonomi ile büyük bir başarı gerçekleştiren Türkiye kendi patentini, enerji ve ham madde güvenliğini garanti altına alan enerji güvenliğini sağlayan bir Türkiye olacak. Size son verileri açıklayayım. Ülke olarak kısa vadeli borçların toplamı 190 milyar dolar. Merkez Bankası rezervleri ve döviz varlığı 240 milyar dolar. İş dünyasının temsilcileri var burada, Allah aşkına böyle bir şirketiniz olsa tefeciye düşler mi? İhanete rağmen yüzde 7,4 büyüyen Türkiye, ihracat 145 milyar dolardan 162,5 milyar dolara yükselmiş. Bir yılda 1 milyon 360 bin vatandaşına istihdam oluşturmuş Türkiye’yi ekonomik anlamda operasyona tabi tutmaya çalışıyorlar. Yok böyle bir şey asla müsaade etmeyeceğiz. Göreceksiniz 24 Haziran’dan sonra şahlanan bir Türkiye olacak. İslam coğrafyasında el açan bir Türkiye vardı. 5 milyon dolara el açan Türkiye vardı. Şimdi kültür coğrafyasında kendisine uzatılan her ele uzanan bir Türkiye olduk. Allah’ın izniyle böyle olmaya devam edeceğiz. Biz dünyanın ilk 10 Avrupa’da ilk 3’te olacağız. Her şeyde demokrasiden ekonomiye her şeyde güçlü olacağız” diyerek sempozyumu düzenleyen ADÜ’ye teşekkür etti.

ADÜ Atatürk Kongre Merkezi’nde "27 Mayıs 1960’tan 15 Temmuz 2016’ya Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği Kültürü” adlı Uluslararası Darbe Sempozyumu’na, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sempozyum Onur Kurulu Üyeleri Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekilleri Mehmet Erdem, Mustafa Savaş, Abdurrahman Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten,Denizli Valisi Hasan Karahan, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve İnsan Medeniyet Hareketi Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Güney, Manisa Milletvekili aynı zamanda TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Selçuk Özdağ, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.