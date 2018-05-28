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28 Mayıs 2018 16:44

Bakan Zeybekçi, kurdaki artışı değerlendirdi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Aydın’da Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Darbe sempozyumu’ sonrası yaptığı açıklamada kurdaki artışı değerlendirdi.

Bakan Zeybekçi, kurdaki artışı değerlendirdi

28 Mayıs 2018 16:44

Artışın aşırı kar iştahı olanların oluşturduğu dalgadan kaynaklandığını ve müsaade etmeyeceklerini belirten Bakan Zeybekci, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nı bütün güçleri ile desteklediklerini söyledi.


Hükümetin duruşu ve ekonomi politikalarının güçlülüğü ve realitenin Türkiye’ye karşı oynanan kur oyunlarını desteklemediğini belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Geçtiğimiz hafta 4,90’lara kadar giden dolar, bu günlerde de bu sebeplerden dolayı da aşağı yönlü hareket ediyor. Bu hareketin devam edeceği ümidindeyiz. Tabii ki Merkez Bankamızın attığı adımlar da burada söz konusu. Hükümetimizin de alacağı diğer tedbirler yani sadece para politikalarıyla değil, diğer yapısal tedbirlerle de, gerek mali disiplinle, para politikaları ile birlikte kombine ederek çok güçlü bir süreci başlattık. Bu süreç 24 Haziran’a kadar devam ediyor. Ondan sonra çok daha farklı, çok daha önemli yapısal reformlarla enflasyonla köklü mücadele faizlerle Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle ve sürekli üzerinde durduğu yüksek faiz ve enflasyon ile mücadeleye yönelik çalışmalarımız devam edecektir" şeklinde konuştu.


Ekonomide oluşturulmak istenen olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alındığını da belirten Zeybekçi, Merkez Bankasını bütün güçleri ile desteklediklerini kaydetti.



"Aşırı kar iştahı olan insanların oluşturduğu dalga"


Bakan Zeybekci, “Türkiye’nin makro değerleri kapasite kullanım oranları ve sanayi kullanım endeksi değerleri şu andaki değerleri gerçekçi bir değer değil. Bu bir operasyon spekülasyon operasyon. Aşırı kar iştahı olan insanların oluşturduğu dalga. Bu dalgayı da müsaade etmedik etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



"Halk fark etti ise gereğini de yapar”


27 Mayıs tarihinde Aydın’a gelip miting yapan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in mitingde Menderes’i anmaması ve darbeyi lanetlememesini nasıl değerlendirdiği sorulan Bakan Zeybekci halkın bir çok şeyi dikkat ettiğini söyledi. Bakan Zeybekci, “Dün burada Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Aydın ve Denizli’de 27 Mayıs günü yaptığı mitinglerde darbeyi lanetlememesi Adnan Menderes’i anmaması bunu milletimiz dikkat etmiş hafızasına almış. Milletimiz gereğini yapacaktır" diye konuştu.




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