Bakanlık yetkilileri firma temsilcileri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye’ye döviz kazandıran ve Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşması için firmaların sorunlarını dinleyen Ekonomi Bakanlığı’ndan gelen heyet, uluslararası üst yapı ve semi treyler markası olan Aydın’daki OKT Trailer’ı ziyaret etti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin görevlendirmesiyle düzenlenen ziyarete Genel Müdür Vekili Arzu Yılmaz, Daire Başkanı Alper Eriten ve uzman heyet katıldı. Ziyarette Bakanlık yetkilileri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. İthalat ve ihracat süreçlerinin gelişimini destekleyici bilgilendirmelerin yapıldığı görüşmede oldukça yararlı konulara değinildi. Firmaların taleplerine bakanlıktan geri dönüşlerin hızlı olmasının avantajları ve bu konuda gösterilen hassasiyetin üretim ve ulaştırma noktasında döngü elde edilmesine olanak sağladığı noktasında fikir birliğine varıldığı belirtildi.

İhracatçıların talep ve sorunlarının ilk ağızdan bürokratlara aktarılmasına zemin hazırlayan ziyaretler kapsamında firmaların dış ticaret süreçleri daha yakından incelenerek yapılan birebir değerlendirmelerde bulunmanın önemli olduğu ve bu tür ziyaretlere devam edileceği belirtildi.