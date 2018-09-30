BAL 7. Grup Aydınspor 1923: 1 Kuşadasıspor: 0

Grup ekiplerinden Aydınspor 1923, yerel derbide renktaşı Kuşadasıspor'u 1-0 mağlup etti.

Lige Serinhisar mağlubiyeti başlayan ve ikinci hafta evinde Aydın ekiplerinden Kuşadasıspor'u ağırlayan Aydınspor 1923 rakibini 1-0 mağlup ederek taraftarına galibiyet sevinci yaşattı. Aylar sonra seyircisi önüne çıkarak hasreti dindiren Aydınspor 1923, taraftarının desteği ile galip gelmesini bildi. İlk hafta yaşadığı Serinhisar kazasını Ada maçıyla telafi etmesini bilen Zeybekler, istekli başladığı karşılaşmayı 1-0 kazandı. 60'ıncı dakikada Umutcan'ın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde Tunahan'ın vuruşunda Aydınspor 1923 1-0 öne geçti. Maçı bu şekilde tamamlayan Siyah beyazlılar, taraftarı önünde oynadığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşadı.

Maçtan dakikalar;

32'de sağ kanatta Hasan Erdi'nin aşırttığı topla sıfıra inen Umutcan'ın ortasına kimse dokunamadı.,

-33. dakikada Kuşadasıspor'lu Serdar, tüm defansı çalımladı, top sol kanada açıldı, düzgün vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü, topla buluşan Murat Çaydemir'in vuruşu sol direk dibinden kornere çıktı.

-36'da sağ kanatta Onur'un pasında Hasan Erdi cezasına gönderdiği topa kafayı Tunahan vurdu, top az farkla auta giderken Aydınspor 1923 mutlak golden oldu.

-41. dakikada oyunu Kuşadası yarı sahasına yıkan Aydınspor 1923'te sol kanattan ceza sahasına girdi, Okan Aslan sıfırdan ceza sahasına gönderdi, penaltı noktası üzerindeki Berkay'ın kafa vuruşu direğin hemen üstünden dışarı çıktı.

-İlk yarının uzatma dakikalarında Berkay ara pasıyla savunma arkasına Tunahan'ı sarkıttı, topla ceza sahası içerisi sol çaprazında buluşan Tunahan'ın sert vuruşu üstten dışarıya çıktı.

-47'nci dakikada Umutcan'ın soldan ceza sahasına ortasında bomboş pozisyonda Tunahan ve Berkay topa dokunamayınca Aydınspor 1923 mutlak golden oldu.

-58'inci dakikada Kuşadasıspor'da Fatih'in soldan ortasında Murat'ın boş pozisyondaki vuruşu üstten auta gitti.

-60'ıncı dakikada Umutcan'ın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde Tunahan'ın müthiş volesi ağlarla buluştu. 1-0.

-71'inci dakikada Berkay'ın ceza sahası yayı üzerinden kullandığı frikiği kaleci Süleyman kurtardı.

-83'te hızlı gelişen Aydınspor 1923 atağında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Berkay'ın vuruşunu Ufuk tamamlayamayınca Efe net pozisyondan yararlanamadı.

Stat: Adnan Menderes

Hakemler: Kemal Ögen**, Görkem Çalış**, Mustafa Güçer**

Aydınspor 1923: Emrullah, Hasan Erdi, Cantürk, Erol, Okan Aslan, Onur (Dk. 58 Savaş), Ömer Faruk, Artun, Berkay (Dk. 90 Yavuz?), Umutcan (Dk. 75 Ufuk), Tunahan

Teknik Direktör: Ergun Ortakcı

Kuşadasıspor: Süleyman, Cevdet, Murat Efe Kura, Kaan Bartu, Serhat, Abuobakar Hajı(Dk. 64 Caner), Serdar (Dk. 88 Sever Behzat ?), Devran, Amponsah (Dk. 82 Yiğitcan?), Murat Çaydemir, Fatih

Teknik Direktör: Vedat Akbuğday

Sarı Kartlar: Artun, Tunahan, Hasan Erdi, Yavuz (Aydınspor 1923) Devran (Kuşadasıspor)

Goller: Dk. 60 Tunahan (Aydınspor 1923)