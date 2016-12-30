Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 16:34

BAL 8. Grup lideri Sökespor’dan transfer qtağı

BAL 8. Grup lideri Sökespor’dan transfer qtağı

30 Aralık 2016 16:34

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup’ta ilk yarıyı liderlik koltuğunda tamamlayan Sökespor devre arasında transfer atağına geçti. Sökespor Kütahyaspor’dan Hakan Çorlak’ı renklerine bağladı.
bir süredir devam eden görüşmeler sonrasında Çiğli Belediyespor ve Didim Belediyespor’da da forma terleten orta saha oyuncusu Hakan Çorlak son olarak Kütahyaspor’da forma giyiyordu. Kırmızı Lavcivertli formayı giyen Hakan Çorlak, yeni forması ile ilk çalışmasına çıktı.
BAL’de 64 maç oynayan ve ayrıca 3. Lig tecrübesinin yanı sıra Türkiye Kupası müsabakalarında da 2 karşılaşmaya çıktığı belirtilen Hakan Çorlak’ın, deneyimli bir futbolcu olması camiaya güven veriyor. Sökespor Genel Kaptan’ı İsmail Akalın, “Sökeliler bize gerekli desteğini ve güvenini esirgemesin. İnşallah bu sene laik olduğumuz profesyonel ligdeyiz. Sökespor ligin ikinci yarısına dev adımlarla geliyor” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
9
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç