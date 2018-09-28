Bal arıcının elinde kaldı

Bu yıl 5 bin tonu Aydın ve çevresinden 10 bin tonu da Muğla ve çevresinden olmak üzere yaklaşık 15 bin ton çam balı hasat edilmesini beklediklerini kaydeden Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Ayhan Özdemir, çeşitli nedenlerle bal satışlarının gerçekleşmediğini belirterek “Bal var alıcı yok. Bal maalesef üreticinin elinde kaldı” dedi.

Çam balının anavatanının Türkiye olduğunu ve Dünyadaki çam balı üretiminin yüzde 90'ının ülkemizde gerçekleştiğini kaydeden Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Bu yıl bahar mevsimi arılar için iyi geçmediği için arılar çam balı sezonuna iyi yetişmedi. Özel bir firma tarafından çam balı fiyatı yüzde 25'i peşin yüzde 75'i 4 ay sonraya 360 TL fiyat açıklandı. Bu açıklamanın ardından tüccarlar bal fiyatı açıklayamadı. Dolardaki dalgalanma ve faizlerin yüksekliği nedeniyle bal tüccarlarının, maalesef paralarını ticaret yapmak yerine faize ve dolara bağladığını duyuyoruz. Bu durum bal ihracatını da durdurdu” diye konuştu.

Arıcılığın sadece baldan ibaret olmadığını ve eko sistemin dengesini koruyan ve tarımda devamlığı sağlayan en önemli unsurun arılar olduğunu belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahyan Özdemir, “Arıların ekosistemin en önemli canlılarıdır. Bu nedenle arıcılık sadece bal ve arı ürünü üretimi olarak algılanmamalıdır. Arıcılığın devamı için arıcıların desteklenmesi şart” diye konuştu.