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03 Aralık 2017 17:04

BAL’da Aydın takımlarından 1 galibiyet, 2 beraberlik

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8.

BAL’da Aydın takımlarından 1 galibiyet, 2 beraberlik

03 Aralık 2017 17:04

Grup`ta mücadelede eden Aydın takımları ligin 11’inci haftasında bir galibiyet, iki beraberlik elde etti.


Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 11’inci hafta karşılaşmaları geride kalırken, Bozdoğan Belediyespor kendi evinde Sandıklıspor’u 2-1 mağlup ederek liderle arasındaki puan farkını üçe indirdi. Sökespor kendi sahasında lider Torbalıspor’u ağırlarken, rakibini elinden kaçıran taraf oldu. Karşılaşma 2-2’lik skorla berabere sonuçlandı. Bir diğer Aydın temsilcisi Kuşadasıspor ise deplasmanda Çal Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak bir puanın sahibi oldu. Bu sonuçlarla ligde Bozdoğan Belediyespor puanını 21’e, Kuşadasıspor 17’ye, Sökespor ise 16’ya yükseltti.


Ligin 12’inci haftasında Bozdoğan Belediyespor Kale Belediyespor ile deplasmanda, Kuşadasıspor kendi evinde Şuhut Belediye Hisarspor, Sökespor ise deplasmanda Sandıklıspor karşısında puan mücadelesi verecek.




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