Balıklar zehirlenmeden değil oksijen yetersizliğinden ölmüş

Vali Yavuz Selim Köşger, Büyük Menderes Deltası’nda 22 Mayıs günü yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından başlatılan incelemenin sonucunu oluşturulan komisyonda yer alan kurumların temsilcileriyle bir araya gelerek, kamuoyuyla paylaştı.

Yaşanan toplu balık ölümleriyle ilgili olarak medya kuruluşlarında bazı yanlış bilgiler yer aldığına işaret ederek konuşmasına başlayan Vali Köşger, balık ölümlerinin yaşandığı bölgenin Büyük Menderes nehri değil, 25 kilometrelik T2 ana tahliye kanalı olduğunu söyledi. Ana amacı sulama olmayan bu kanalın su sıkıntısı yaşandığı dönemlerde çiftçiler tarafından kullanılabildiğine işaret eden Köşger, “Bu kanalın Menderes ile bağlantılı değil. Söke Belediyesi ile 3- 4 tane fabrikanın atık suları bu kanala deşarj yapılıyor. Balık ölümleri Menderes’te değil, bu tahliye kanalında gerçekleşmiş. Buradaki bulunan tüm kurumlar hemen olay mahalline giderek hem balıklar hem de sudan numuneler alarak inceleme yaptı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ayrıca belediye ve diğer fabrikaların atıklarında numune alarak akredite laboratuvara gönderdi. Ölü balıklar üzerine 196 farklı yönden inceleme yapıldı. Sonuç olarak, balıkların herhangi bir zehirlenme sonucu ölmedikleri ortaya çıktı. Sudaki kirlenme, atıklar veya tarımsal faaliyetler sonucu suya pestisitin karışmış olması gibi bir durum söz konucu değil” dedi.

“Ani sıcaklık artışı ölümleri tetikledi”

Balık ölümlerinde o günkü meteorolojik olayların etkili olduğuna dikkat çeken Köşger, “O günlere ait meteorolojik veriler elimizde. O günlerde mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üstünde ani sıcaklık artışlarının yaşandığı gözlemlendi. Aydın’da uzun yıllar Mayıs ayı ortalaması 20 derece iken balık ölümlerinin yaşandığı gün ve 1 gün öncesinde 33 ve 35 derece sıcaklık ölçülmüş. Ani sıcaklık yükselmesine bağlı olarak, suyun da sığlaşmış olması sebebiyle sudaki oksijen seviyesinin azalmasına bağlı olarak balık ölümlerinin meydana geldiğini tespit etmiş durumdayız. Oksijen yetersizliğinin sebebi ani sıcaklık artışı ve suyun sığlaşması olarak belirlendi. Bu tespitlerimizi oksijene daha çok ihtiyaç duyan büyük balıkların ölmesi, oksijene daha az ihtiyaç duyan küçük balıkların ise halen yaşıyor olması doğruluyor. Zehirlenme olsa idi yavru balıklar da ölürdü”

“Benzer hadiselerin yaşanmaması için tüm önlemler alınıyor”

Balıkların oksijen yetersizliğine bağlı olarak ölmüş olmalarına rağmen idarenin bazı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Vali Köşger, kanalda alınacak önlemleri şu şekilde sıraladı: “Canlı yaşadığı için bu kanalın izlenmesi ve oksijen oranı azaldığı zaman başka kaynaklardan dengeleme yapılması gerekiyordu. Bundan sonra kanaldaki suyun takibi DSİ tarafından yapılacak. Büyük Menderes Nehri’nde suyun kalitesini ölçen 3 noktada istasyonlarımız var. Ankara’da gerekli görüşmeleri yaparak, bir tane daha istasyonu bu kanala kurarak suyun izlenmesini sağlayacağız. Suların takibi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’dan yapılıyordu. Biz bu tabin yerelden DSİ, Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılabilmesi için gerekli izinleri aldık. Bundan sonra Büyük Menderes ve bu kanalda yaşanabilecek benzer hadiseler online olarak izlenecek. İnşallah bundan sonra bu gibi toplu balık ölümlerini bir daha karşılaşmayacağız. Çünkü suyun kalitesini, oksijenlenmesini ve diğer atıklar açısından izlenmesini otomatik olarak sağlayacak sitemler kurulacak”

Aydın Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen açıklamaya Vali Köşger’in yanı sıra ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı, DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fikret Fuat Aktaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al ile Vali Yardımcıları katıldı.