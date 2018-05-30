Balkondan atladı, ölmek istedi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.00 sıralarında Efeler ilçesi Girne Mahallesi Hisar caddesi numara 42’de bulunan Seçil Evler sitesinde meydana geldi. Beş katlı apartmanın 3’üncü katında ikamet eden Zeliha Y. (34) nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı evinin balkonundan atlayarak canına kıymak istedi. 3’üncü kattan yere düşen Zeliha Y.’yi gören komşuları hemen polis ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Zeliha Y.’ye ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı. Zeliha Y.’nin vücudunda kırıklar olduğu ve ağır yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.