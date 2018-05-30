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30 Mayıs 2018 22:36

Balkondan atladı, ölmek istedi

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir şahıs üçüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak canına kıymak istedi.

Balkondan atladı, ölmek istedi

30 Mayıs 2018 22:36


Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.00 sıralarında Efeler ilçesi Girne Mahallesi Hisar caddesi numara 42’de bulunan Seçil Evler sitesinde meydana geldi. Beş katlı apartmanın 3’üncü katında ikamet eden Zeliha Y. (34) nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı evinin balkonundan atlayarak canına kıymak istedi. 3’üncü kattan yere düşen Zeliha Y.’yi gören komşuları hemen polis ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Zeliha Y.’ye ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı. Zeliha Y.’nin vücudunda kırıklar olduğu ve ağır yaralandığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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