Bankamatikte unuttuğu para yarım saat sonra geri geldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir incir tüccarının ATM'de unuttuğu para, oğlunun öğrenci harcını yatırmak isteyen başka bir vatandaş tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Bankanın ATM'si önünde buluşan şahıslar birbirlerine teşekkür etti. ATM'de unuttuğu 4 bin liradan 200 TL'sini parasını geri getiren duyarlı vatandaşın oğluna verilmesini isteyen unutkan şahsın bu isteğini uzun süre kabul etmeyen hayırsever vatandaş daha sonra helalleşerek parayı teslim aldı.

Para yatırmak için geldiği Yeşil Mahalle'deki özel bir bankanın ATM'sine yanaşınca bir miktar para gördüğünü ifade eden Halil Topçuoğlu (46), isimli esnaf, hemen polis ekiplerine durumu bildirdiğini belirterek; “Nazilli'nin Ketendere köyünde oturuyorum. Buradaki bankamatikte çocuğun üniversite harcını yatıracaktım. Onun için gelmiştim. Bankamatiğe işlem yapmak için yaklaştım. Bu sırada bankamatik 4 bin lira para verdi. Ben de parayı aldım yetkililere teslim ettim. Ama benden önce bankamatikte kimse yoktu. Sağ olsun emniyet amirimiz, polis arkadaşlarımız yardımcı oldu. Oradan bankaya gittik. Bankada bana, bankamatikte parayı unutan şahsın oraya geldiğini söylediler. Ben de kendine teslim etmek için geldim. Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Teşekkür ederim ben de” dedi.

Duyarlı vatandaşa çok teşekkür eden incir tüccarı olduğu öğrenilen Özcan Çevik de; “Ben bankamatikten para çekmek için gelmiştim. Limit 5 bin lira yazdım. Limiti onaylamadı. ‘dört bin lira alabilirsiniz' dedi. Bende 5 bin lira isteyince parayı vermeyecek, onaylamadı diyerek kartımı alıp şubeye gittim. Şubeden bana hesapta paranın eksik olduğunu 4 bin lira çekildiğini söylediler. Ben bu parayı çekmediğimi söyledim. Genel merkezi aradık. Gerekli bilgileri verdik. Aradan yarım saat geçmeden şubeden aradılar. Paranın bulunduğunu, bulan kişinin getirdiğini söylediler. Sağ olsun, Allah razı olsun. Yani dürüst insanlar, namuslu insanlar da var. Çok teşekkür ederim” dedi.