Baro Başkanları Didim’de bir araya geldi

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) üç ayda bir düzenlediği Ege ve Marmara Genişletilmiş Bölge Baro Başkanları toplantısının onuncusu Didim’de gerçekleştirildi.

Ege ve Marmara Genişletilmiş Bölge Baro Başkanları toplantısına Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Av. Metin Feyzioğlu, Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, TBB Genel Sekreteri Av. Sabiha Tekin, TBB yönetim kurulu üyeleri Av. Ahmet Şakir Uzun ve Av. Eyüp Sabri Küçük ve 18 ilin baro başkanları yanı sıra genel sekreterleri de katıldı.

Üç ayda bir gerçekleştirilen ve 10- 12 Ağustos tarihleri arasın da iki gündür süren toplantıda, idare mahkemelerine hukuk fakültesi haricindeki fakültelerin mezunlarından hakim ataması yapılması, süratlen artan avukat sayısı ve staj sorunları, stajyer avukatların sorunları, mesleğe dair sorunların çözüm önerileri ele alındı.