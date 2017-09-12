Başak Koleji kodlama eğitiminde Türkiye’de bir ilke imza attı

Aydın Özel Başak Koleji’nin başlattığı milli yazılım ve kodlama eğitimi seferberliğinde önemli bir aşama kaydedildi. Anaokulu, 1 ve 2. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak verilmeye başlanacak olan kodlama eğitiminde kullanılacak ‘Cubetto’ ve ‘Bee-Bot’ isimli oyuncaklar kamuoyuna tanıtıldı.

Kodlama eğitiminin Türkiye’nin geleceği ile birebir alakalı bir konu olduğuna dikkat çeken Okul Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, “Kodlama da bir dildir. Şu andan itibaren geleceği kapsayarak, öğrenilmesi gereken ilk dildir. Bizim teknoloji okunurluğunda bir sıkıntımız yok ama teknoloji yazarlığımızda emeklemiyoruz bile işte bu noktadayız. Teknoloji okur-yazarlığı kısmında bu işin hem üreten hem de tüketen tarafında yer almalıyız. Buradaki bir milli platformdur. Türkiye’nin ilk milli kodlama eğitimi platformu olması bizim için çok önemlidir. Biz bu kodlama eğitimi ile çocuklarımızı geleceğin kazananları yapmak istiyoruz" dedi.

Milli yazılım ve kodlamanın ülkenin geleceği için önemli olduğuna vurgu yapan Ayaydın, eğitim sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve edindikleri bilgileri kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi. Türkiye’de kodlama seferberliği başlatılması gerektiğini ve bu konuda Başak Koleji olarak önemli bir ilerleme kaydettiklerini belirten Ayaydın, şöyle konuştu: “Türkiye’de dijital eğitim platformunun hazırlanması ve bunun dokunulabilir hale getirilmesi gerekiyor. Kodlama eğitiminin ilk aşaması olan ve Türkiye’de ilk kez bir okulda eğitim müfredatına alınan ‘Cubetto’ isimli oyuncak ile Anaokulu, 1 ve 2. Sınıf öğrencilerimize kodlama eğitimi vermeye başlıyoruz. Kodlama sözde değil, özde olmalı. Cubetto ile 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk sezonunda öğrencilerimizin kodlama konusundaki becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. İkinci yarıyıldan itibaren de sonraki aşama olan ‘Bee-Bot’ ile yarışmalar yaparak öğrencilerimizin doğru kodlamayı öğrenmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Türkiye’de ilk kez bir okulda uygulanacak olan proje kapsamında kullanılacak bu eğitim programının en çok 4 öğrenciye 1 sistem düşecek şekilde planlamamasını yaptık. Eğitim sistemimize dahil ettiğimiz bu projeyi, Başak Koleji Çocuk Kulübü aracılığıyla devlet okullarındaki öğrencilere ulaştırarak sistemi yaygınlaştırmayı arzuluyoruz. Anaokulu, 1 ve 2. Sınıflarda verilecek bu bilgilerin ardından kodlama eğitimleri kapsamında 3. Sınıfta itibaren Türkçe kodlama eğitimi vermeyi düşünüyoruz”

Tanıtım toplantısında yapılan konuşmaların ardından Başak Koleji 1. Sınıf öğrencisi Arda Taşlı, adlığı kısa kodlama eğitiminin ardından Cubetto isimli oyuncak ile neler yapılabileceğini uygulamalı olarak gösterdi.

Kodlama eğitimi tanıtım toplantısına Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, Kurum Genel Koordinatörü Metin Akyol, Okul Müdürü Nail Ergun ve projeye destek veren Efe Kırtasiye işletmecisi Mustafa Aksoy katıldı.