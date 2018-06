Başak Koleji mezunları geleneksel piknikte bir araya geldi

Tüm mezunlar ve aileleri okul atmosferini tekrar yaşamanın keyfini, öğretmenleri ve arkadaşları ile yaptıkları özel sohbetler ile sürdürdü.

Gecede kendi yaş aralığında tek olan b-brass Nefesli Çalgılar Topluluğu, Aydınlık Çocuk Korosu ve Akustik Mini Konser tüm misafirler tarafından beğeniyle dinlendi.

Aydın Özel Başak Koleji Müdürü Nail Ergun, gecede yaptığı konuşmada, “Her yıl yapılan ve geleneksel hale gelen mezunlar pikniği ile Başak Ailesi bir araya geliyor. Birlikte olmak ve şu an belki yurt dışında yaşayan bir öğrencimizle bugün oturup onun deneyimlerini konuşmak, her bir öğrencimizle farklı paylaşımlarda bulunmak aile bağlarımızın her zaman baki kalacağını gösteriyor ve bu da kurum olarak bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Akşam saatlerinde başlayıp gecenin ilerleyen vaktine kadar devam eden Başak Koleji’nin geleneksel mezunlar pikniğinde eski öğrenciler doyasıya hasret giderdi.