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11 Haziran 2018 14:49

Başak Koleji mezunları geleneksel piknikte bir araya geldi

Başak Koleji tarafından okulun mezunlarına yönelik geleneksel hale gelen piknik önceki akşam okul kampüsünde yaklaşık 700 misafirin katılımıyla gerçekleşti.

Başak Koleji mezunları geleneksel piknikte bir araya geldi

11 Haziran 2018 14:49

Tüm mezunlar ve aileleri okul atmosferini tekrar yaşamanın keyfini, öğretmenleri ve arkadaşları ile yaptıkları özel sohbetler ile sürdürdü.


Gecede kendi yaş aralığında tek olan b-brass Nefesli Çalgılar Topluluğu, Aydınlık Çocuk Korosu ve Akustik Mini Konser tüm misafirler tarafından beğeniyle dinlendi.


Aydın Özel Başak Koleji Müdürü Nail Ergun, gecede yaptığı konuşmada, “Her yıl yapılan ve geleneksel hale gelen mezunlar pikniği ile Başak Ailesi bir araya geliyor. Birlikte olmak ve şu an belki yurt dışında yaşayan bir öğrencimizle bugün oturup onun deneyimlerini konuşmak, her bir öğrencimizle farklı paylaşımlarda bulunmak aile bağlarımızın her zaman baki kalacağını gösteriyor ve bu da kurum olarak bizi çok mutlu ediyor” dedi.


Akşam saatlerinde başlayıp gecenin ilerleyen vaktine kadar devam eden Başak Koleji’nin geleneksel mezunlar pikniğinde eski öğrenciler doyasıya hasret giderdi.




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