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22 Haziran 2017 14:24

Başak Koleji ODTÜ’den birincilik ile döndü

ODTÜ Öğrenci Kolu ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen Anlat Okulunu Web Sitesi hazırlama yarışmasında Başak Koleji ortaokul öğrencisi 8/B sınıfından S.

Başak Koleji ODTÜ’den birincilik ile döndü

22 Haziran 2017 14:24

Baran Üyükuş Türkiye Geneli ilk 10 proje arasında birinci olarak üstün bir başarı gösterdi.


Aydın Başak Koleji Okul Müdürü Nail Ergun, “ ‘Hiçbir Hayalin Sınırı Yoktur’ sloganıyla yola çıktığımız yarışmada birincilik derecesi alan öğrencimiz S. Baran Üyükuş ve öğretmenimiz Ayşe Uğurerturgut’u tebrik ediyoruz. Gençlere Algoritma ve Programlama alanında eğitim verilmesi üzerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından projelendirilen ve Aydın Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen “Kod Adı 2023” projesinde eğitim verecek olan Baran Üyükuş’un başarılarının devamını diliyoruz” dedi.




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