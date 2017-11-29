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29 Kasım 2017 16:25

Başak Koleji’nde genel diş sağlığı semineri yapıldı

Aydın Özel Başak Koleji Kültür Merkezi Konferans Salonunda, ’Genel Diş Sağlığı’, ’Dişlerimiz Neden Çürür?’, ’Diş Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?’ konularında Diş Hekimi Burçin Deniz tarafından seminer verildi.

Başak Koleji’nde genel diş sağlığı semineri yapıldı

29 Kasım 2017 16:25


Başak Koleji 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin katıldığı ve soru cevap şeklinde devam eden seminerde öğrencilerin diş sağlığı konusunda öğrendikleriyle daha bilinçli hale gelmeleri amaçlandı. Geride bırakılan ağız ve diş sağlığı haftasına da dikkat çekilen sunumda diş bakımının önemine bir kez daha vurgu yapıldı. Başak Koleji İlkokul Müdür Yardımcısı Namık Kemal Kocazeybek tarafından Diş hekimi Burçin Deniz’e teşekkür plaketinin takdimi ile seminer son buldu.


Başak Montessori Çocuk Akademisinde ise Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili eğitim verilerek, montessori miniklerine genel bir diş taraması yapıldı.




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