Başak Koleji’nde genel diş sağlığı semineri yapıldı

Başak Koleji 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin katıldığı ve soru cevap şeklinde devam eden seminerde öğrencilerin diş sağlığı konusunda öğrendikleriyle daha bilinçli hale gelmeleri amaçlandı. Geride bırakılan ağız ve diş sağlığı haftasına da dikkat çekilen sunumda diş bakımının önemine bir kez daha vurgu yapıldı. Başak Koleji İlkokul Müdür Yardımcısı Namık Kemal Kocazeybek tarafından Diş hekimi Burçin Deniz’e teşekkür plaketinin takdimi ile seminer son buldu.

Başak Montessori Çocuk Akademisinde ise Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili eğitim verilerek, montessori miniklerine genel bir diş taraması yapıldı.