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06 Haziran 2018 15:51

Başak Koleji’nde mezuniyet sevinci

Aydın Özel Başak Koleji 8.

Başak Koleji’nde mezuniyet sevinci

06 Haziran 2018 15:51

Sınıf öğrencilerinin mezuniyet töreni gerçekleştirildi.


2017-18 Eğitim-Öğretim dönemi sınıf öğrencileri hayatlarında yepyeni bir döneme adım atacak olmanın heyecanını mezuniyet gecelerinde yaşadı.


Aydın’daki bir otelde gerçekleşen törene aileleri ve öğretmenleri ile birlikte katılan Başak Koleji öğrencileri, mezun olmanın haklı gururunu hissetti.


Okul müdürü Nail Ergun’un konuşmasının ardından mezuniyet diplomalarını alan ve pastalarını kesen öğrenciler keplerini de atarak mutluluklarını arkadaşları ve aileleri ile coşkuyla paylaştı. Vals dansları ile devam eden gece, öğrencilerin havuza atlayarak eğlenceli vakit geçirmeleriyle sonlandı.




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