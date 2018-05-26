Başak Koleji’nde Özgür Pencere ödül töreni yapıldı

Yıllarca jüri üyeliğini yapmış Muzaffer İzgü anısına düzenlenen "Özgür Pencere Çocuk ve Genç Kalem Öykü Yarışması Ödül Töreni"nde Başak Koleji Müzik Korosunun seslendirdiği parçaların ardından ortaokul müdür yardımcısı Ferdi Karataş yaptığı açılış konuşmasında, “Özgür Pencere” ödül törenini yapmanın bu yıl kendilerine nasip olduğunu belirtti. Karataş konuşmasının devamında, “Öğrencilerimizin kendilerini ifade etme becerilerinin ilerlemesinde, önlerine bir hedef koyup bu hedeflere ulaşmada gösterdikleri azim ve gayretin yükselmesinde payınız çok büyüktür” diye konuştu.

Özgür Pencere Edebiyat Grubu adına konuşan Şebnem Sema Tuncel ise, “Aydın Başak Koleji’ne bize ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Hepimiz aynı şekilde aynı onurla güzel Türkçemizin ulusumuzun yarınlarına emanet edeceğimiz bu tertemiz çocuklarımız için çalışan insanlarız. Yıllarca test usulü gelen çocuklar, maalesef ne kendilerini ifade edebiliyorlar, ne bilgilerini anlatabiliyorlar. Ama üniversitede test yok. Üniversitede anlatılar var, projeler, sunular var. Bir yerde okumak ve okumanın getirdiği yazmak öykü de en az kelimeyle en çok şeyi anlatabilmek üniversitede çok işimize yarayacak bir şeydir. Hepiniz birer meslek sahibi olacaksınız ama yazmayı bırakmayın” dedi.

Konuşmaların ardından ev sahipliği için Şebnem Sema Tuncel tarafından Okul Müdürü Nail Ergun’a plaket takdim edildi. Muzaffer İzgü’nün hayatını anlatan kısa film gösteriminin ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.