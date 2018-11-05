Başak Koleji'nden 3. Geleneksel Aydınlılar Günleri

AYDIN (İHA) – Aydın'da, bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Geleneksel Aydınlılar Günleri” Aydın Özel Başak Koleji kampüsünde 2 gün süren bir program ile gerçekleştirildi.

İlk gün Başak kültür Merkezinde yapılan geleneksel kıyafetler defilesi, Aydın tarihi sunumları ve Aydın türküleri seslendirmeleri izleyiciler tarafından keyifle izlendi. İkinci gün ise, kampüse kurulan çadırda Aydın'ın tarihini yansıtan düzen tüm öğrenciler ve veliler tarafından ilgiyle karşılandı. Geleneksel kıyafetlerin kullanıldığı etkinlikte davet edilen ustaların yaptığı lezzetli gözlemeler, öğrenciler tarafından sunulan zeybek oyunu tüm katılımcıların Aydın kültürünü yakından deneyimleyerek tanımasına fırsat sundu.

Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, Germencik Yörükler Derneğinin ve Zübeyde Hanım Meslek Lisesinin katkı sağladığı etkinlik, katılım sağlayanlara plaket sunumu ve teşekkür töreni ile sona erdi.

Önümüzdeki yıl dördüncüsünün yapılmasının planlandığını belirten Aydın Özel Başak Koleji Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı Güven Soylular, katılım sağlayan herkese bu kültürü unutmamak adına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ettiğini belirtti.