Başak Koleji'nden ‘Atatürk ve Doğa' yürüyüşü

4. sınıf öğrencileri ve ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Botanik, Ekoloji, Hidrobiyoloji, Zooloji Bölüm Başkanları rehberliğinde "Atatürk ve Doğa" konulu "1. Geleneksel Doğa Yürüyüşü" etkinliği Aydın Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda 10.30 ile 15.30 saatleri arasında gerçekleştirdik.

Etkinliğe Başak Koleji sınıf öğretmenleri ile birlikte İlkokul Müdür Yardımcısı N.Kemal Kocazeybek, Ortaokul Müdür Yardımcısı Ferdi Karakaş, ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Bölüm Başkanı Selçuk Hazır, Ekoloji Bölüm Başkanı Fatih Mehmet Şimşek, Hidrobiyoloji Bölüm Başkanı Murat Bilecenoğlu, Botanik Bölümü Öğretim Görevlisi Gözde Arslan katıldı.

Etkinlik ile ilgili bilgi paylaşımı yapan Başak Koleji İlkokul Müdür Yardımcısı Namık Kemal Kocazeybek, “Programımızın gerçekleşmesinde bizden desteklerini esirgemeyen Dilek Yarımadası Milli Parklar Müdürü Koray Aşık'a, katılım sağlayan tüm Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyelerine, gezimiz boyunca bize refakat eden Dilek Yarımadası Milli Parkı Karakol Komutanlığı ve personeline teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.