yüzyılın becerilerine hazırlanıyor.

Gelişimde bireysel farklılıklar olduğunu göz önünde bulundurarak eğitimlerini veren Başak Montessori Çocuk Akademisi, çocuklara yaparak ve yaşayarak öğrenme, doğa ile iç içe yaşayarak keşfetme, analiz, sentez ve değerlendirme konularında rehberlik ediyor.

Montessori Çocuk Akademisi Müdür Yardımcısı Neziha Serin yaptıkları etkinliklerle çocukların geleceğe hazır hale gelmesi ve özgüven sahibi bireyler olabilmeleri için uğraş verdiklerini ifade etti. Serin yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızı ilkokula hazırlanma sürecinde, okuma yazma farkındalığı geliştirebilmek, küçük kas motor becerilerini geliştirmenin yanı sıra yazının ses ile karşılığı olduğunu ifade ettirebilmek için okuma yazma hazırlık çalışmaları, yaratıcı düşünebilen düşündüğünü ifade eden özgüven sahibi bireyler olabilmeleri için yaratıcı scamper etkinlikleri düzenliyoruz. Dili doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmek için Türkçe dil etkinlikleri, günlük hayatta karşımıza çıkan matematiksel konularda hayata hazırlanmak amacıyla neden-sonuç ilişkisi kurabilen, sorgulayabilen bireyler olabilmeleri için matematik etkinlikleri gerçekleştiriyoruz.

Anasınıfı öğretmenlerimizin etkinliklerine ilaveten alanında uzman branş öğretmenlerimiz, müzik, beden eğitimi, satranç, kodlama, yüzme, İngilizce ve resim etkinliklerimizde çocuklarımızın psikomotor becerilerini artırmak ve bireysel farklılıkları ortaya çıkarmak amaçlı çeşitli etkinlikler hazırlamaktadır” dedi.

Çocukların Montessori Çocuk Akademisi’nde, Okuma-Dil Becerilerini, Matematik Okuryazarlığını, Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme, İletişim ve İşbirliği, Yaratıcılık ve Yenilikçilik, İnisiyatif Kullanma ve Kendini Yönlendirme, Sosyal, Kültürler Arası Beceriler, Liderlik ve Sorumluluk, Üretkenlik ve Hesap Verebilirlik gibi 21. Yy. becerilerine sahip olabildiği den belirtildi.