Başarılı öğrencilere karne ve bayram hediyesi bir arada verildi

Çineli esnaflardan Güler Bisiklet’in sahibi Halit Güler ilkokul öğrencilerine bisiklet, lise öğrencilerine de telefon hediye ederek öğrencilere çifte bayram yaşattı. ‘Marka Öğrenci Marka Öğretmen Marka Okul Projesi’ kapsamında karne ve bayram hediyesini bir arada alan öğrenciler yüzlerini güldüren esnaf Halit Güler’e teşekkür ettiler.

Aydın’ın Çine ilçesinde eğitim öğretim veren Madran Anadolu Lisesi ve Atatürk İlkokulu’nda başlatılan ‘Marka Öğrenci Marka Öğretmen Marka Okul Projesi’ kapsamında sınıflarında birinci olan öğrencilere kıymetli hediyeler verildi. Bisikletçi Halit olarak tanınan Halit Güler, ve ilçedeki esnaflardan Hakan İn, Orkun Payza ve Şaban Bozkurt’un sponsorluğunda dereceye giren lise öğrencilerine telefon hediye edilirken, ilkokul öğrencilerine de bisiklet hediye edildi.

Amaçlarının başarıyı ödüllendirmek ve Çine’de eğitim öğretim çıtasını yükseltmek olduğunu belirten Halit Güler, “Gerekli destek verildiğinde Çine’deki okullarımızın özel okullardan bir farkı kalmayacak hatta daha da güzel olacak. Bizler de buna inandığımız için elimizden geldiği kadar okullarımıza destek oluyoruz. Bizim ilçemizdeki öğretmenlerimiz ve okullarımız da diğer yerlerdeki birçok okul gibi kaliteli ve en üst seviyede eğitim veriyorlar. Bütün öğrencilerimizin ve çocuklarımızın üzerinde emeği olan bütün öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Çocuklara ne versek azdır. İnsana dolayısıyla eğitime yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Önümüzdeki yıllarda da eğitime olan desteklerimiz devam edecek” dedi.

İnsan yaşamının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için önce eğitim ardından sporun şart olduğunu bu nedenle eğitime ve spora büyük önem verdiklerini belirten Halit Güler, ilçedeki okullara sürekli spor malzemesi yardımında bulunduklarını belirtti. Güler sağlıklı bir yaşam için her yaşta herkesin bisiklet binmesini tavsiye etti.

Proje kapsamında başarılı öğrencilere hediyeleri teslim edildi.