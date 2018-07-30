Başarılı sporculardan Başkan Özakcan’a ziyaret

Mesut Özakcan’ı ziyaret etti.

Efeler Belediyesi’nin destekleriyle, Bahadır Spor Kulübü öğrencileri Çanakkale ve 15 Temmuz Şehitleri Muay Thai Çocuklar Türkiye Şampiyonası’na katıldı. Şampiyonada 40 kilogram Minik Bayanlarda Türkiye birincisi olan Beyza Baysan ve 36 kilogramda Yıldız Erkekler İl Birincisi olan Ahmet Koyuncu Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Başarılı sporcular Beyza Baysan ve Ahmet Koyuncu, "Başkanımızın verdiği destek sayesinde şampiyonaya katıldık. Şampiyonada derece elde etmekten ve ilçemizin adını Türkiye genelinde duyurmaktan dolayı çok mutluyuz. Bundan sonraki hedefimiz Kasım Ayında gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası ve 2019’da Taylan’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda derece almak" ifadelerini kullandı.

Baysan ve Koyuncu’yu başarılarından dolayı tebrik eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan da Efeler Belediyesi olarak her zaman spora desteklerinin süreceğini kaydetti. Başkan Özakcan ayrıca sporculara Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda başarılar diledi.