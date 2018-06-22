Başbakan Yıldırım’dan CHP’li İnce’ye Menderes eleştirisi

İzmir’deki programlarının ardından helikopterle Aydın Adnan Menderes Stadyumu’na inen Başbakan Binali Yıldırım, otobüsle geçtiği güzergahlarla halkı selamladı. AK Parti İl Başkanlığı tarafından Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Yıldırım, Aydınlılardan 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için destek istedi. Başbakan Yıldırım’a Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Mehmet Erdem, Abdurrahman Öz ve MHP İl Başkanı Burak Pehlivan da eşlik etti.

Askeri kamuflaj giymiş bir kız çocuğunu sahneye çağırarak konuşmasına başlayan Başbakan Yıldırım, alanı dolduran binlerce Aydınlıya teşekkür etti. Demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını yad eden Başbakan Yıldırım, “Burada gördüğüm kalabalık, merhum Adnan Menderes’in dediği gibi ‘Yeter, söz milletindir’ diyor. Aydın insanı yiğittir, merttir, sözünün eridir. Düşman İzmir’den Anadolu’ya ilerlerken karşılarına Aydınlılar dağ gibi dikildi. Aydınlı kardeşlerim; 15 Temmuz’da destan yazdınız, Türkiye’ye karşı işbirliği yapan şer adaklarına karşı 24 Haziran’da dağ gibi durmaya hazır mısınız? Devletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yapacak mısınız? Tek parti zulmüne karşı Aydın’dan yükselen demokrasi bayrağını 2023’e taşıyacak mısınız? Seçim zaferine, bayram zaferine gidiyoruz. 16 yıldır sizlerin desteğini alan AK Parti, Türkiye’nin önündeki tüm engelleri aşarak, yapılamaz eden hizmetleri ülkemize kazandırdık. 80 yılda yapılan bölünmüş yolu biz 15 yılda yaptık. Yolda böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Demokrasinin beşiği Aydın; yolları böleriz de, Türkiye’yi böldürmeyiz. Herkes bunu böyle bilsin. Türkiye’nin her yanını havaalanlarıyla ördük. Dünyanın en büyük havaalanı Türkiye’de yapılıyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız ilk inişi yaptı. Aydın Çıldır Havalimanını da en kısa sürede faaliyete geçireceğiz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

“İnce, 27 Mayıs’ı ağzına alamadı”

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Aydın programı üzerinden eleştiren Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: “Muharrem İnce burada konuştu mu? Konuştu. Adnan Menderes’in köyünü ziyaret etti mi? Etti. Ancak 27 Mayıs’tan hiç söz edebildi mi? Edemez, çünkü Adnan Menderes’i ipe götüren CHP zihniyetidir. Osman Gazi Köprüsü’ne de laf ediyor ama kullanmaktan da geri kalmıyor. Kullanmasa 3 saatte İstanbul’a varacak, şimdi 40 dakikada ulaşıyor. Çok şükür biz, rakiplerimizin de kullanmaktan çekinmediği hizmetleri Türkiye’ye kazandırdık. Biz milletin yoluna baş koyduk, onlar milletin yoluna taş koydular. Kısa bir süre önce Türkiye’yi bölmek isteyen FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine her yeri dar ettik. Bundan sonra Türkiye’ye yan gözle bakan herkese hak ettiği cezayı veririz. AK Parti bu ülkede kardeşliğin teminatıdır. Gelişmiş demokrasilerde muhalefet her zaman iktidardan daha iyi projeler üretmeye gayret göstermek zorundadır. Yoksa kimse vizyonu olmaya ülkeyi emanet etmez. Biz muhalefet evlere şenlik. Bunlar hayal satıyor, hayal. 1 ayı geçti, hepsine soruyorum. Hangisinin 81 milyonun yüzünü güldürecek projesi var. Bu adaylardan hangisi FETÖ ve PKK gönül rahatlığıyla terör örgütü deyip, karşı çıkıyor? Niye çıkıp bunlara bir şey diyemiyor?”

“HDP ittifakın gizli ortağıdır”

Muharrem İnce’nin HDP’nin cezaevinde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a yaptığı ziyarete de değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz günlerde koşup Edirne’ye gitti. Biz de sandık; Edirne’de seçim kampanyası başlatacak, Edirne fatihi Şükrü Paşa’ya Fatiha okuyacak. Bir baktık ki, CHP’nin adayı Muharrem İnce koşa koşa ‘Apo’nun heykelini dikeceğim’ diyen provokatör Selahattin Demirtaş’a gitmiş. Atatürk’ün kurduğu partinin ne hale geldiğini görüyor musunuz? Atatürk’ün partisini, Kandil’e selam duran adamın ayağına götüren nedeni soruyorum. Yoksa aranızda bir anlaşma mı var? Ben buradan söylüyorum, HDP bu ittifakın gizli ortağıdır. Bu ülkeyi sevmek, bu ülkeye hizmet etmekle olur. Hizmet ekip işidir. Bunlar ise yıkım ekibi gibi taşıyor. Bizimle onla arasındaki fark bu. Biz Menderes’in hemşerilerine güveniyoruz. Bizim 24 Haziran’da ince eleyip sık dokuyup milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yapacağınıza inanıyoruz. İnşallah cumhuriyetimizin 100. yılı hedeflerine birlikte ulaşacağız”

Aydın’da 16 yılda 23 katrilyon hizmet yapıldığını ifade eden Başbakan Yıldırım, ADÜ Hastanesine 300 yataklı yeni bir bina inşaatının devam ettiğini, sağlık, eğitim ve turizmde önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hayata geçirilmesi ve 24 Haziran’dan sonra güçlü bir parlamentonun oluşturulmasıyla Aydın’a yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.