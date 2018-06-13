Başhekim Gezer, akrep ve yılan sokmalarına dikkat çekti

Özellikle yaz aylarında akrep ve yılan sokmalarında büyük artış yaşandığına dikkat çeken Gezer, bazı uyarılarda bulundu.

Türkiye’de özellikle yaz aylarında yılan ve akrep sokmalarına bağlı zehirlenme ve ölümlerde artış olduğuna dikkat çeken Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Başhekimi Erdal Gezer, vatandaşların akrep ve yılan sokmalarına karşı almaları gereken önlemleri açıkladı.

Zehirli akrep ve yılan sokmalarının, özellikle çocuklar için öldürücü etkiye sahip olduğunu ifade eden Gezer, “Akrep ve yılan sokmalarından korunmak için, akrep ve yılan yuvalarından, özellikle kaya, ağaç kovuğu ya da oyuklardan uzak durulmalı, halkımız kamp, piknik ya da çalışma alanlarında dikkatli olmalıdır. Otluk ya da sazlık arazide bebek ve çocuklar kesinlikle yalnız bırakılmamalı, bebek ve çocukların arazide çıplak ayakla gezmelerine ve kuş ya da diğer hayvan yuvalarına ellerini sokmalarına izin verilmemelidir. Arazi yürüyüşlerinde kapalı ayakkabı ya da bot giyilmeli, yerde uyumamaya özen gösterilmelidir. Yıkıntılar, kuytu yer ve çatlaklar, evlerdeki yüklükler akreplerin sık bulunduğu yerlerdir. Özellikle bu yerlere dikkat edilmelidir. Akrepler kesinlikle ele alınmamalı ve akreplerin fazla olduğu yerlerde ayakkabı giymeden önce içerisine bakılmalıdır. Geceleri açık alanlarda kontrollü olarak ateş yakılmalı ve gece yürüyüşlerinde aydınlatıcı kullanılmalıdır" dedi.

Akrep ve Yılan sokmalarında dikkat edilmesi gerekenler

Akrep ve yılan sokmalarında yapılması gereken ilk işlemin, hasta ve ısırılan organın hareketsizliğinin sağlanması olduğunu vurgulayan Başhekim Gezer, “Isırılan bölgenin sabun ve su ile bolca yıkanması gerekir. Akrep ve yılan sokmalarında yaranın üzeri temiz bir bezle örtülmeli, akrep tarafından ısırılan yerin yukarısına sıkı olmayan, iki parmağın altından geçebileceği kadar sıklıkta bir bandaj uygulanmalıdır. Yılan sokmalarında da, ısırılan bölgenin tam kalp hizasında tutulması, kalp seviyesinin altında veya üstünde olmaması gerekmektedir. Akrep ve yılan sokmalarında hasta derhal ve zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir" dedi.