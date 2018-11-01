‘Başka Bir Siyaset Okulu' Kuşadası'nda başladı

Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından projelendirilen “Başka Bir Siyaset Okulu” eğitim programı Kuşadası'nda başladı.

Avrupa Konseyi ve Olof Palme Uluslararası Merkezi'nin katkılarıyla Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından düzenlenen “Başka Bir Siyaset Okulu” gençlerin siyasal ve sosyal alanda karar mekanizmaları içerisinde aktif yurttaşlar olarak rol almalarını hedefliyor.

Ekonomik, sosyal ve kültürel olarak dezavantajlı toplulukların sosyal-kültürel açıdan gelişimi için çalışma yürüten Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından Kuşadası'nda düzenlenen “Başka bir Siyaset Okulu” yöneticileri ve eğitmenleri Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile bir araya geldi. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ayşe Şerifoğlu'nun da bulunduğu toplantıya Başka Bir Siyaset Okulu eğitmenleri Ana Oprisan, Doç. Dr. Ulaş Bayraktar, Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı ve Proje Direktörü Elmas Arus, Proje Koordinatörü Şevval Şener, CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Turnalı katıldı.

Toplantıda konuşan, Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus, dezavantajlı topluluklara yönelik ön yargı ve ayrımcılığa karşı toplumun diyalog ve dayanışma çerçevesinde bütünleşmesi için çalışma yürüttüklerini belirterek, Başka Bir Siyaset Okulu'nu Kuşadası'nda özellikle Roman gençlerin gelişimi için başlattıklarını ifade etti. Kuşadası Belediyesi'nin ilçede yaşayan dezavantajlı toplulukların yanında olduğunu bildiklerini belirten Arus, Belediye Başkanı Kayalı'ya teşekkür etti.

Avrupa Konseyi ile Avrupa Komisyonu'nu işbirliğinde yürütülen ROMACT Programı'nın Yöneticisi Ana Oprisan ise Kuşadası'nda yaşayan Roman nüfusunun oldukça fazla olduğunu belirterek Başka Bir Siyaset Okulu ve benzeri projelerle Roman yurttaşların siyasi ve sosyal hayatta daha aktif rol almalarının sağlanacağını ifade etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ise Kuşadası Belediyesi olarak toplum içinde ötekileştirmeye asla izin vermediklerinin altını çizerek “Kuşadası'nda yaşayan her insan bizim için eşittir. Biz vatandaşlarımızı hiçbir zaman etnik kökenlerine göre ayırmadık. Kuşadası nüfus olarak çok kalabalık olmamasına rağmen çok kozmopolit bir kent. Ancak topluluklar kendi içlerinde barış ve huzur içerisinde yaşıyorlar. Sıfır Ayrımcılık Derneği'ne Başka Bir Siyaset Okulu projesini Kuşadası'na taşıdıkları için teşekkür ediyorum. Biz Kuşadası Belediyesi olarak toplumun gelişmesi ve kalkınmasına yönelik tüm projelere destek vermeye hazırız” dedi.