Başkan Adanır’dan ‘ateş’ uyarısı

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, tüm vatandaşları yaz sezonu boyunca yangına karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Bu yıl bahar ve son yaz yağmurlarının oldukça iyi olduğunu buna bağlı olarak yaz dönemi boyunca ot yangınlarına karşı daha duyarlı olunmasını isteyen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır, “Aydın’da son bir yılda 4 bin 352 adet yangın çıktı. İtfaiye olarak bu kadar yangına müdahale ettik. Yangınların nerdeyse yüzde 97’si insan kaynaklı. Vatandaşlarımız yaz sezonu boyunca yangına karşı daha duyarlı olsun” dedi.

“Havalar ısındı yangın sayısı yüzde 100 arttı”

Aydın’da yılın ilk 4 ayında haftalık ortalama 50 yangın çıkarken havaların ısınması ile birlikte yangın sayısının Mayıs ayından itibaren haftalık 140 civarına yükseldiğini hatırlatan İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır, “Havaların ısınması ile birlikte en büyük sıkıntımız arazi yangınları oldu. Yangınların çoğunluğu da ihmalden kaynaklanıyor. Arazi yangınlarının çoğu ateş kaçırma, yıldırım ve kundaklama değilse genellikle söndürülmeden atılmış sigara izmariti ve iyi söndürülmemiş piknik ateşinden kaynaklanıyor. Son bir yılda meydana gelen 4 bin 352 yangının 2 bin 780’i arazi yangını. Bu yangınlardan 1075’i maalesef sigara kaynaklı. Aynı yıl içerisinde elektrik kontağından 190, akaryakıt ve lpg’den kaynaklı 50, soba ve kalorifer kazanından kaynaklı 90, yıldırım düşmesi sonucu 30 yangın meydana geldi” diyerek son bir yılda Aydın’da 635 ev, 130 fabrika, 300 araç 75 depo yangını meydana geldiğini belirtti.

“Tiryakilerin daha hassas olmasını istiyoruz”

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır, özellikle yaz sezonu boyunca tüm vatandaşların yangına karşı hassas olmalarını isteyerek “Özellikle sigara içen vatandaşlarımızın yazın arazide kışın evde çok daha dikkatli olmasını bekliyoruz. Birçok hastalığın temel nedeni olan sigara yangınların da temel sebebi olmaya başladı” diye konuştu.