Başkan Akın aile ve eğitime verdiği önemi sürdürüyor

Germencik Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Ahmet Şerif İzgören, Serkan Karaismailoğlu, Saniye Bencik Kangal konferanslarının ardından şimdi de “Oyuncu Anne” Şermin Yaşar ile Germenciklileri buluşturdu.

Konferansın açılışında konuşan Başkan Akın, “Annelik zor meslek. Kutsal bir olgu. Hele çalışan anneler var ki onları zaten takdir etmemek mümkün değil. İş dünyasında da çok başarı hikayelerine şahit oluyoruz kadınlarımızın. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de kadınlara verdiği öneme binayen dünyada en önce seçme ve seçilme hakkı Türk kadınlarına verdi. Buradan Ata’mızı da saygıyla yad etmek istiyorum. Bugün sizleri çok kıymetli bir kadın yazarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Şermin Yaşar hanımefendi bilgi ve tecrübelerini sizlerle paylaşacak. Ayrıca eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz bu kültürel faaliyetlerimizin devamını da getireceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. İlk olarak Ahmet Şerif İzgören Hocamız ile başladığımız konferansların devamında Serkan Karaismailoğlu ‘Kadın, Erkek Beyni’ konferansı ile devam ettik. Geçtiğimiz günlerde yine çocukların gelişimi ve gelişime açık yönlerinin gelişmesi adına Saniye Bencik Kangal hanım efendi burada bir konferans gerçekleştirdi. Bugünde ‘Oyuncu Anne’ kitabının yazarı Şermin Yaşar hanım efendi ‘Mutlu Anneler, Mutlu Çocuklar’ konferansı ile bizlerle oluyor. Şermin hocamız, verdiği örneklerle çocuk yetiştirilmesindeki hassas noktalara dikkat çekiyor. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Germencik Belediyesi konferans salonunda ücretsiz olarak gerçekleşen “Mutlu Anneler, Mutlu Çocuklar” konferansı ile çocuklarla duygusal bağları güçlendirebilmek adına ebeveynlerin uygulaması gereken kurallardan bahseden Şermin Yaşar, konferanslarında çocukları birer birey olarak görmenin de öneminden bahsetti. Yaşar gerçekleştirdiği konferanslarında, Çocuklara söz hakkı tanınmasından bahsederken onlara sorulan sorulara ebeveynlerinin cevap vermemesi gerektiğini ve çocuğun lafının bölünmemesinin de onun gelişiminde önemli rol oynadığından bahsederken, çok sayıda örnekle çocuk yetiştirmenin inceliklerine vurgu yaptı.

Yaşar, ebeveynlere çocuklarının suyla haşır neşir olmalarının ve yüzmeye gitmelerinin fiziki ve ruhsal olarak faydalarının olacağını dile getirdi. Sohbet havasında gerçekleşen konferansın ardından Başkan Akın, Yazar Şermin Yaşar’a teşekkür etti ve çiçek verdi.