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09 Ocak 2017 16:17

Başkan Akın, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Başkan Akın, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

09 Ocak 2017 16:17

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, 10 Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama ile ilgili mesaj yayımladı.

Gazetecilik büyük bir özveri gerektiren, haftanın her günü ve saati, her durum ve koşulda yapılan zor bir meslek olduğunu kaydeden Başkan Akın; “Gazetecilerimiz kamuoyunu ve kitleleri yapmış oldukları tarafsız ve objektif haberlerle bilgilendirir. Kişisel hak ve özgürlüklere saygı gösteren basın mensuplarımız; ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla toplumu düşünmeye, araştırmaya ve sorgulamaya yönlendirir. Zor şartlara rağmen ülkemizde ve dünyanın farklı bölgelerinde, farklı koşullarda, can güvenliklerini riske atarak bizlere en doğru ve en gerçek haberleri anında ulaştırmak için özveriyle çalışan gazetecilerimizin çabaları bizler için son derece değerlidir. Öncelikle şehrimizde hassasiyetle görevlerini yerine getiren, vatandaşlarımızı ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan gazetecilerimiz başta olmak üzere, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini dilerim” dedi.



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