Başkan Akın, çalışmalarına hız verdi

Didim, Söke ve Efeler merkezinde vatandaşlarla sabah namazı sonrası kahvaltıda bir araya gelen Akın'ı karşılarında gören mahalle sakinleri Ümmet Akın'ı Büyükşehir Belediyesi'nde görmek istediklerini belirttiler.

Sabah namazından sonra vatandaşla kahvaltı yapıyor

Çalışmalarına sabah namazı ile başlayan Germencik Belediye Başkanı ve MHP Aydın Büyükşehir Belediye başkan Adayı Ümmet Akın, Didim Merkez Cami'de sabah namazını kılarak namaz sonrası vatandaşlarla kahvaltı yaptı. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Akın Aydın'daki programına ise Efeler Yavuz Sultan Selim Camii'nde gerçekleştirdi. Sabah 05.30'da başlayan programda, vatandaşlar Başkan Akın ile kahvaltı yaparak sohbet ettiler.

Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetiminin de katıldığı ziyarette vatandaşlar, Akın'ın halk ile iç içe bir Belediye Başkanı olduğunu belirterek bu süreçte kendisine başarı dilediler.

“İlçe başkanları da eşlik ediyor”

Ümmet Akın'ın sabahın ilk ışıkları ile başladığı programlarda ilçe başkanları ve yönetimi de kendisine eşlik ediyor. Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın “Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayımız Sayın Ümmet Akın 2 yıldır seçim çalışmalarını 17 ilçemizde sürdürüyor. Seçime yaklaştığımız bu süreçte mahallelerimizde de bu çalışmalarımızı hızlandırdık. İlçe yönetimi olarak başkanımızın yanındayız. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan programımızda gece geç saatlere kadar her mahallede vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Başkanımızın hızlı temposuna bazen yetişmekte zorlansak da yerel seçimlerde ipi göğüsleyeceğimizi düşünerek bu yorgunluğumuzun üstesinden geliyoruz. Sabah 05.30'da başladığımız programın ardından öğlen saatinde Koçarlı Dedeköy'de restorasyonu gerçekleşen Cihanzade Hacı Mehmet Ağa caminin açılışına katıldık. Sonrasında 3. sanayi esnafının aşure hayrına katılarak, akşam saatlerinde de Umurlu'da askere gidecek olan genç kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Başkanımızın çalışmaları yoğun bir tempoda ilerliyor. İnşallah bu sürecin sonunda da partili partisiz herkesin desteğini alarak ipi göğüsleyen taraf olacağız” dedi.

“Desteklerinden dolayı hemşerilerimize teşekkür ediyorum”

Geçtiğimiz hafta yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Germencik Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın; “Pazartesi ve Salı günlerinde Didim'de ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise Söke'de, Cuma günü de Efeler'de ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Bu süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Aydın'da hemşerilerimiz ile birlikte hem katılımcı belediyecilik hem de üretken belediyecilik anlayışı ile katma değeri yüksek işler başaracağımızdan eminiz” dedi.