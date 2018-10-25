İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Akın çalışmalarını Çine ve Bozdoğan'da sürdürdü

Germencik Belediye Başkanı ve MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ziyaretlerine Çine ve Bozdoğan’da devam etti.

Germencik Belediye Başkanı ve MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ziyaretlerine Çine ve Bozdoğan'da devam etti.


Hemşerileri tarafından büyük destek gören Başkan Akın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 2 yıldan beri yapılan analiz ve çalışmaların ardından her gün farklı bir ilçede ziyaretler gerçekleştiriyor. Esnaf ve vatandaşlarının problemlerine son derece duyarlı olan Başkan Akın, yaklaşan yerel seçimlerle sorunlara çözümler üreterek büyük ilgi görüyor. Kendi sokaklarında, kendi dükkanlarında sürekli Ümmet Akın'ı gören vatandaşlar, Başkan Akın'ın ziyaretlerinden, kendileri ile iç içe olmasından oldukça memnun.


Yaptığı ziyaretlerde, insan merkezli belediyecilik anlayışı ile vatandaşların sorunlarına çözüm üreten Ümmet Akın; “Aydın'a hizmet etmek benim için bir onurdur. Seçimlerde gerçek kazananın Aydınlı hemşerilerimin olmasını istiyorum. Biz kesinlikle particilik yapmayacağız. Hizmeti herkese eşit bir şekilde götüreceğiz. Aydın'da vatandaşlarımız ile birlikte hem katılımcı belediyecilik hem de üretken belediyecilik ilkesi ile katma değeri yüksek işler başaracağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.