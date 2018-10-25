Başkan Akın çalışmalarını Çine ve Bozdoğan'da sürdürdü

Germencik Belediye Başkanı ve MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ziyaretlerine Çine ve Bozdoğan'da devam etti.

Hemşerileri tarafından büyük destek gören Başkan Akın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 2 yıldan beri yapılan analiz ve çalışmaların ardından her gün farklı bir ilçede ziyaretler gerçekleştiriyor. Esnaf ve vatandaşlarının problemlerine son derece duyarlı olan Başkan Akın, yaklaşan yerel seçimlerle sorunlara çözümler üreterek büyük ilgi görüyor. Kendi sokaklarında, kendi dükkanlarında sürekli Ümmet Akın'ı gören vatandaşlar, Başkan Akın'ın ziyaretlerinden, kendileri ile iç içe olmasından oldukça memnun.

Yaptığı ziyaretlerde, insan merkezli belediyecilik anlayışı ile vatandaşların sorunlarına çözüm üreten Ümmet Akın; “Aydın'a hizmet etmek benim için bir onurdur. Seçimlerde gerçek kazananın Aydınlı hemşerilerimin olmasını istiyorum. Biz kesinlikle particilik yapmayacağız. Hizmeti herkese eşit bir şekilde götüreceğiz. Aydın'da vatandaşlarımız ile birlikte hem katılımcı belediyecilik hem de üretken belediyecilik ilkesi ile katma değeri yüksek işler başaracağız” dedi.