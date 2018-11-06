Başkan Akın, çalışmalarını İncirliova'da sürdürdü

Germencik Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, çalışmalarını İncirliova'da sürdürdü.

2 yıldan bu yana saha çalışmalarını sürdüren Germencik Belediye Başkanı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler için İncirliova'da Vatandaşlarla bir araya geldi. Akın'a ziyaretleri esnasında MHP İlçe teşkilatı, Ülkü ocakları İlçe Başkanı Fatih Sultan Mehmet Yıldızdoğan ve çok sayıda Vatandaş eşlik etti. Akın, vatandaşlar ile b

İrebir sohbet ederek yaşanan sorunların çözümleri noktasında ve projeleri hakkında bilgiler aktarırken Tarım'ın İncirliova'daki büyük öneminden de bahsetti. Çiftçilerin yaşadığı sorunlara önümüzdeki süreçte gerçekleştirecekleri projelerle destek olacaklarını dile getiren Akın “ Adaylık sürecimizde dile getirdiğimiz “Su Haktı Ücretsiz Olmalı” söylemi Aydın gündeminde büyük bir rağbet gördü. Bir diğer projemiz ise her ilçede tarımı daha yüksek seviyelere getirebilmek. Toprağın hasadını altın yapmak. Köylümüzü topraklarımız kadar zengin yapmak için projelerimizde tarıma büyük yer verdik. Bu projelerimizi önümüzdeki süreçte açıklayacağız. Kısaca açıklayacak olursak, Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza çiftçilikle uğraşabilmeleri ve kalkınabilmeleri adına her türlü hizmeti götüreceğiz. Üretici birlik kooperatifleri kurarak kırsal kalkınma odaklı faaliyetler yürüteceğiz. Zeytin yağını şişelemeden, İnciri paketlemeden bu topraklardan ham çıkartmayacağız. Bunu da kooperatifleşerek gerçekleştirecek ve çiftçimizin de topraklarımız kadar zengin olmasını sağlayacağız” dedi.

Akın; verimli üretim ve katılımcı planlama ile katma değeri yüksek işler başaracaklarının da altını çizerken “Bu şehri birlikte yönetmek için planlamalar yaptık. Katılımcı ve Üretken Belediyecilik anlayışı ile uzun zamandır yürüttüğümüz görevimizi layığı ile yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Vatandaşlarımızın büyük ilgisi ile karşılanmak beni mutlu ediyor. Aydın'ın şu anki durumundan şikayetçi olan hemşehrilerimiz mevcut. Gösterecekleri teveccüh ile bana bu görevi layık görürlerse her ilçemize ve her mahallemize eşit yaklaşım sağlayacağız. Şimdiden destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretler esnasında Vatandaşlar ve gençler, Aydın'ın bir beş yıl daha geriye gitmemesi için Başkan Akın'ın 5 yıldızlı kalkınma programına büyük destek olduklarını dile getirdiler. “Ortaklar ve Germencik'te yaşanan değişim bizlerde Ümmet Akın'a olan sevgiyi bir kat daha artırdı. Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. 5 yıldız kalkınma programı Aydın'da yaşayan herkesi birebir ilgilendiren büyük konular. Bu sebeple kendisine, projelerine desteğimiz tam. Biz Aydın'da Ümmet Akın gibi yüz yüze konuşabileceğimiz, her ilçesine ve mahallesine hizmet götüren bir başkanımız olsun istiyoruz. 2 yıldır ilçemizde ve mahallelerimizde ziyaretler gerçekleştiriyor. Kendisi seçimleri kazandığı takdirde de Vatandaşlar ve hemşerileri ile birlikte olacaktır. Buna inanıyoruz ve güveniyoruz” dediler.