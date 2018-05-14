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14 Mayıs 2018 14:14

Başkan Akın hava şehitlerini unutmadı

Germencik belediye Başkanı Ümmet Akın, 15-21 Mayıs Hava Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Akın hava şehitlerini unutmadı

14 Mayıs 2018 14:14


"Görevlerini başarıyla yerine getirmek ve bundan daha da önemlisi Vatanımızı savunmak için canlarını seve seve feda eden tüm hava şehitlerimizi saygıyla, minnetle ve şükranla anıyorum" dedi.


Başkan Akın “Havacılığın her alanında kendini geliştirebilen ve ilerleyebilen ülkelerin, hem askeri hem de ekonomik manada güçlüdür. Bu kapsamda havacılığın güçlenmesi ve yurt savunması için hayatını feda eden çok sayıda hava şehidimiz vardır. Başta ilk Türk pilotlarımızdan Tabariye Gölü’ne düşen Fethi Bey, onu aramak isterlerken şehit olan Sadık ve Nuri Beyler, Kurtuluş Savaşı’nda görev yaparken uçağı düşen Fazıl Bey ve Kıbrıs Harekatı’nda şehit düşen Cengiz Topel olmak üzere, görevlerini başarıyla yerine getirmek, çok daha önemlisi vatanımızı savunmak için canlarını veren tüm hava şehitlerimizi, 15 Mayıs vesilesiyle bir kez daha saygıyla, minnetle ve şükranla anıyorum" dedi.




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