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30 Ağustos 2018 12:36

Başkan Akın ilçe ziyaretlerine Söke ile devam etti

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, çalışmalarında 17 ilçe ve ilçelere bağlı mahallelerde ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Akın ilçe ziyaretlerine Söke ile devam etti

30 Ağustos 2018 12:36


Başkan Akın’ın 2 yıldır gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanması ise gözlerden kaçmadı. Gittiği her ilçe de büyük sevgi seli ile karşılanan Başkan Akın’a Söke’de de ilgi oldukça yoğundu. Söke Ziraat Odası Başkanı M. Kemal Kocabaş, Söke Ticaret Odası Meclis Başkanı Veysel Kara ve Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay ve yönetimini, SÖGİAD Başkanı Bilal Ülker ve yönetimini makamlarında ziyaret eden Akın daha sonra sanayi esnafları ile bir araya gelerek sohbet etti. Akın’a sanayi esnafları ziyareti esnasında MHP Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk, Kadın Kolları Başkanı Hilal Ayyıldız Ateş ve Ülkü Ocakları Başkanı Onur Şahin’in yanı sıra Söke Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu eşlik etti.


Söke sanayiinde hizmet veren esnaflar Akın’ın ziyaretinden memnun kaldıklarını belirterek; “Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Başkanımızın bizim sorunlarımızı dinlemesi ve bunlara çözüm üretmesinden memnun kaldık. Bir şehrin kalkınmasında esnafların rolü büyüktür. Bizleri ziyareti ve bizlere verdiği kıymetten dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Başkanımız Düşünceleri ve projeleri ile Aydın’ın önünü açacak Aydın’ı kalkındıracak genç ve dinamik bir isim. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz” dediler.




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