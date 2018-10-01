Başkan Akın, “Kır Belediyeciliğinde öncü olacağız”

Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda, Aydın'ın kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşların zenginleşmesini sağlayacağını ifade etti.

MHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan ilk isim olan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, aday adaylığını açıkladığı günden beri seçim çalışmalarını sürdürüyor. Hayata geçirmeyi planladığı proje ile kırsal kalkınmayı amaçlayan Akın, Büyükşehir Belediyesi olarak sadece kentliye değil, köylüye de hizmet götüreceklerini söyledi.

“Köylümüz en az topraklarımız kadar zengin olacak”

Büyükşehir Yasası ile Aydın'ın köylerinin mahallelere dönüştüğünü ve Büyükşehir Belediyesi'nin görev, sorumluluk ve yetki alanına dahil olduğunu hatırlatan Akın, "Kır belediyeciliğinde öncü olacağız. Belediye olarak sadece kentte asfalt, kaldırım yapmayacağız. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza da hizmet götüreceğiz. Dolayısıyla biz şehir ile birlikte kırı da planlayacağız. Nasıl planlayacağız? Planımızı kırsal kalkınma odaklı yapacağız. Yani biz kırsal alanlarda organize tarım bölgeleri, organize sera bölgeleri ve ürün geliştirme alanları oluşturacağız. Kuracağımız üretici kooperatif birlikleri ile kırsal kalkınma odaklı faaliyetler yürüteceğiz. Bu birlik ve kooperatiflere, belediyeyi de ortak edip üretmeyi teşvik edeceğiz, üretenleri destekleyeceğiz. Tabi biz bunları yaptığımızda istihdam alanlarını genişleterek gençlerimizin de önünü açacağız. Ve bu sayede işsizlik sorununu da yavaş yavaş ortadan kaldırmış olacağız. Böylelikle en az toprağı olan hemşerimiz de zenginleşecek. Maliyeti düşük, katma değeri yüksek ürün elde edeceğiz. Amacımız köylümüzün zenginleşmesini sağlarken işsizliği de azaltmak. Köylümüz en az topraklarımız kadar zengin olacak. Bu projemiz ve Aydın'a değer katacak diğer projelerimizi hayata geçirmek için vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.