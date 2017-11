Başkan Akın, “Öğretmenlerimize şükran borcumuzu asla ödeyemeyeceğiz”

Başkan Akın “Öğrencilerinin ruhsal ve bedensel sağlıklarını ön planda tutan, mesleğini ahlaklı bir fert ve toplum hedefiyle icra eden öğretmenlerimiz; inanıyorum ki, bundan sonra da Vatanını seven ve sahip çıkan yeni nesiller yetiştirmeye devam edecektir. Eğitim, toplulukları çağdaş uygarlık düzeyine yükselten vazgeçilmez bir araçtır. Yarınlar adına umut bağladığımız asıl güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin yetiştirdiği nice büyük şahsiyet ve devlet adamlarına sahip necip bir milletiz. Öğretmenlik mesleğinin bizim eğitim ve kültür tarihimizde çok müstesna bir yeri bulunmaktadır. Öğretmenlerimize bu kutsal görevlerinde gösterdikleri gayret ve çabadan dolayı şükran borcumuzu asla ödeyemeyiz. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş ve demokratik bir toplumu oluşturmak adına en büyük sorumluluğu öğretmenlere yüklemiştir. Germencik Belediyesi olarak ’Eğitim en büyük önceliğimizdir’ diyerek başlattığımız eğitim seferberliğimiz, dünden daha büyük şevk ve azimle bugün de tüm hızıyla devam ediyor. Milletimizin her bir ferdinin öğretmenlerimize olan sevgisi, saygısı ve inancı tamdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928 yılında ‘başöğretmen’ sıfatını alması vesilesiyle, 1981 yılından bu yana her yıl Öğretmenler Günü olarak kutladığımız 24 Kasım gününün başta Şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, bu mesleği uzun yıllar fedakarca sürdürdükten sonra emekli olmuş öğretmenlerimizin ve görevde olan tüm öğretmenlerin Öğretmenler gününü kutluyorum. Yine ebediyete göç eden bütün öğretmenlerimizi de rahmetle yad ediyorum” dedi.