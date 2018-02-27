Başkan Akın, Osman Zeki Üngör’ü unutmadı

yılında unutmadı.

12 Mart 1921 tarihinde 724 şiir arasından seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milli Marşımız olarak kabul edilen istiklal Marşımızın bestecisi Osman Zeki Güngör unutulmadı.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; “İstiklal Marşı denince herkesin aklına ünlü şairimiz Mehmet Akif Ersoy geliyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın ilk şefi ve Şair Mehmet Akif Ersoy‘un sözlerini yazdığı İstiklal Marşı’mızı besteleyerek bugünkü haline getiren Osman Zeki Üngör’ü de unutmamalıyız. 28 Şubat 1958 tarihinde vefat eden Böylesine önemli bir şahsiyeti ve bize kazandırdıklarını göz ardı etmek mümkün değil. Ünlü besteci Osman Zeki Üngör’ü vefatının 60. yılında saygı ve minnetle anıyorum” dedi.