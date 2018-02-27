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27 Şubat 2018 12:40

Başkan Akın, Osman Zeki Üngör’ü unutmadı

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, İstiklal Marşı’nın bestecisi Osman Zeki Üngör’ü ölümünün 60.

Başkan Akın, Osman Zeki Üngör’ü unutmadı

27 Şubat 2018 12:40

yılında unutmadı.


12 Mart 1921 tarihinde 724 şiir arasından seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milli Marşımız olarak kabul edilen istiklal Marşımızın bestecisi Osman Zeki Güngör unutulmadı.


Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; “İstiklal Marşı denince herkesin aklına ünlü şairimiz Mehmet Akif Ersoy geliyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın ilk şefi ve Şair Mehmet Akif Ersoy‘un sözlerini yazdığı İstiklal Marşı’mızı besteleyerek bugünkü haline getiren Osman Zeki Üngör’ü de unutmamalıyız. 28 Şubat 1958 tarihinde vefat eden Böylesine önemli bir şahsiyeti ve bize kazandırdıklarını göz ardı etmek mümkün değil. Ünlü besteci Osman Zeki Üngör’ü vefatının 60. yılında saygı ve minnetle anıyorum” dedi.




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