Başkan Akın, “Sarı civcivlerin sayısını arttıracağız”

Başkan Akın Söke ilçe ziyaretinde, beş maddelik toplu ulaşım çözüm planına ilişkin, “Toplu ulaşım Belediyelerin vermesi gereken en önemli hizmetlerin başında gelmektedir. Aydın gibi dağınık yerleşime sahip bir ilde bu hizmet çok geç kalmış ve yüzeysel bir bakış açısıyla çözülmeye çalışılmaktadır. Meseleye ticari bakıp ana güzergahlarda 3-5 sefer yaparak toplu ulaşımı çözemezsiniz. Bizim dönemimizde hiç bir mesele şimdiki gibi sığ ve yüzeysel çözümlerle geçiştirilmeyecek ve tüm meseleler sistem yaklaşımı ile bütüncül planlamayla çözülecektir.Toplu ulaşımın erişmediği hiç bir köy kalmayacak. Köy ana arterlerinde sarı civcivler hizmet ederken minibüsçüler sisteme dahil edilerek entegre bir ring sistemi kurulup hem toplu ulaşım çözülürken hem kazanç paylaşılacak böylece ne vatandaş ne de minibüs esnafı mağdur edilmeyecektir” dedi.

Toplu Ulaşımın Planlanmadığı Hiçbir Yerleşim Yeri Kalmayacak

Toplu ulaşımın bütün mahalleleri kapsayacağını belirten Başkan Akın, “Köye hizmet verip başka bir köyü ihmal edemezsiniz. Biz her vatandaşımıza hizmetle mükellefiz. Madem yeni yasayla tüm sınırlar büyükşehir sorumluluk alanı oldu dolayısıyla tüm alana hizmet vermek zorundayız. Biz sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet edeceğiz sosyal belediyecilik sadece yoksula düşküne yardım etmek değil, topluma ait tüm meseleleri bir aile şefkati ile çözmektir.

Her yerde eğitim eğitim diyoruz eğitime giden tüm yolları ardına kadar açmalı, eğitimin önündeki tüm engelleri kaldırmalıyız. Köydeki amcam evladını okula nasıl göndereceğim diye düşünmeyecek. O bizim meselemiz halkımıza bu kadarcık da dokunmazsak burada durmamızın bir anlamı yok” diye konuştu.

“Ekspress şeritler oluşturacağız”

Aydın'da yolların genişletilip refüjler sarı otobüsler için ekspres şeritlere Dönüştürüleceğini açıklayan Akın, “Toplu ulaşımın en önemli unsuru olan sarı civcivlerin trafik problemi oluşturmaması için tedbirler alacağız. Tıpkı İstanbul'daki metrobüs güzergahı gibi sarı civcivler için ekspres güzergahlar oluşturup toplu ulaşımı hızlı hale getirip halkı toplu ulaşım kullanmaya özendireceğiz. Trafik probleminin en önemli çözümü toplu ulaşımdır. Ne kadar alt yapı yaparsanız yapın bir şehirde toplu ulaşım doğru çalışmazsa siz o kentte trafik sorununu çözemezsiniz insanların toplu ulaşımı kullanması için bu hizmetin sadece ekonomik olması yetmez aynı zamanda hızlı ve konforlu olması gerekir. Biz bu koşulları sağlayacak bir sistem kuracağız” dedi.