Başkan Akın seçim çalışmalarına Kuşadası'nda devam etti

Gidilen her ilçede kendisine büyük ilgi gösterilen Başkan Akın vatandaşlarla bire bir sohbet ederek mahallenin ortak sorunları hakkında bilgi alıyor. Önceki dönem Ortaklar Belediye Başkanlığı ve hali hazırdaki Germencik Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği çalışmalarından bahseden Akın, Davutlar'ın kanayan yarası alt yapı sorununa değindi. Vatandaşların büyük ilgi ile dinlediği ve sorular yönelttiği Akın mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştireceği projelerden bahsetti. Vatandaşların; “Alt yapımız yok yağmur yağdığında bütün foseptiklerde taşmalar meydana geliyor. Suyun pahalı olduğunu Büyükşehir Belediyesi de biliyor olmalı ki Mezarlıkta maalesef sularımız akmıyor. Yollarımız köstebek yuvasından bile beter. Bir turizm cenneti ve doğa harikası olan Millipark'a, Kuşadası'na giden yol mahallemizden geçiyor ve maalesef tatilciler bu rezilliğimize şahit oluyor. Bizler bu mahallede yatırım beklerken otobüs gitmeyen bir ilçeye Terminal yapılıyor. Davutlar beklediği hizmeti Büyükşehir Belediyesi tarafından bu dönem göremedi. İnşallah önümüzdeki dönemde sizinle birlikte her ilçemiz her mahallemiz hizmet görecektir” dediler.

“Turizm ile çiftçimizde kalkınacak”

Planladığı 5 yıldız kalkınma programından bahseden başkan Akın öncelikle turizm konusunu gündeme alarak “Kuşadası'ndaki turizmle Bozdoğandaki çiftçimizde kalkınacak. Gerçekleştireceğimiz projelerin en başında turizm ve tarım geliyor. Kuşadası'ndan Karacasu'ya, Didim'den Buharkent'e kadar her ilçemizde her mahallemizde turizmi ayakta tutabilmek ve burada gerçekleşecek yatırımlarla bir cazibe merkezi oluşturmak için çalışmalarımıza başladık ve ekibimizle düzenli bir şekilde bu çalışmaları yürütüyoruz. Turizmi canlandırır ve ayakta tutarsak yapılacak yatırımlarla en uç kısımda kalan bir mahallemizdeki çiftçimiz dahi para kazanacaktır. Biz bunun sözünü aylar öncesinden verdik. Önümüzdeki 5 ayda da bu projeleri detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Bu akşam beni dinleyip desteklerinizi esirgemediğiniz için hepinize teşekkür ederim” dedi.