Başkan Akın seçim çalışmalarını İncirliova'da sürdürdü

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler için Büyükşehir Belediyesine aday olduğunu 2 yıl önceden dile getiren Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Akın, vatandaşların sorunlarını bire bir dinledikten sonra büyük bir ses getiren “Su Haktı Ücretsiz Olmalı” söyleminden de bahsederek vatandaşları bilgilendiriyor. Gerçekleştirdiği İncirliova ziyaretinde MHP İlçe teşkilatının yanı sıra İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Başkan Yardımcısı Mustafa Başçı, Ülkü Ocakları İncirliova İlçe Başkanı Fatih Sultan Mehmet Yıldızdoğan, Başkan Akın'a eşlik etti.

Sık sık vatandaşların daveti üzerine onlarla oturan ve sohbet eden Akın, çiftçiler için de gerçekleştirecekleri projelerinden bahsetti. Akın; verimli üretim ve katılımcı planlama ile katma değeri yüksek işler başaracaklarının da altını çizerek; “Bu şehri birlikte yönetmek için planlamalar yaptık. Katılımcı ve Üretken Belediyecilik anlayışı ile uzun zamandır yürüttüğümüz görevimizi layığı ile yerine getirdik. Ortaklarda 2, Germencik'te 1 dönem başkanlık yaptım. Hemşerilerim büyük değişimi gördü ve yaşadı. Aydın'da gerçekleşmesi beklenen birçok proje maalesef askıda kaldı. Şu anda ekibimiz yaptığı çalışmaları tamamladı ve önümüzdeki günlerde de bu projelerimizi sizlerle paylaşarak Aydın'da nasıl bir değişim olacağını anlatacağız. Şimdiden destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.