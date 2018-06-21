Başkan Akın; “Şehrinin geleceğine sen karar ver”

Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Adem Toy imar planı revizyon sunumunda , ilçe merkezinde yeni kamusal alanlar ve yeşil alanlar oluşturma, ilçe merkez trafiğini rahatlatma ve ilçe merkezini modern bir mimariye kavuşturma konularını ele alırken; Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın da projenin detayları hakkında hemşerilerinin düşüncelerini tek tek dinleyerek fikir alış verişinde bulundu.

Germencik Belediyesi’nin çalışkan başkanı Ümmet Akın; Türk Burcu Yaşam Alanı, Germencik Park Restaurant, Çarıklar Mahallesi İmam Lojmanı ve Okuma Evi, Germencik Belediye Hizmet Binası, Dağyeni Mahallesi Mesire Alanı ve Sosyal Tesisi, Hıdırbeyli Bardakçı Kahvesi ve düğün alanı, Adnan Menderes Üniversitesi Yamantürk Meslek Yüksek Okulu, Neşetiye Mahallesi Taziye Evi ve sıcak asfalt çalışması hizmetleri ile ilçeyi kalkındırmaya devam ediyor. Üretken çalışmalarıyla İlçe halkının takdirini toplayan Başkan Akın; Germencik’in geleceğine yönelik projelerinden bir tanesini daha hayata geçirmeyi planlıyor. Germenciklilere sosyal yaşam olanakları sunan, geniş yolları ve otopark alanları ile şehrin geleceğini şekillendiren imar planı revizyon projesi; vatandaşlara kaliteli yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor. Proje ile birlikte yeni yaşam alanlarında cazibe merkezleri oluşacağını, dolayısı ile ticaret hacminin artacağını vurgulayan Akın bu sayede işsizlik sorununun da çözüleceğini belirtti. Germencik Belediyesi’nin çevre dostu başkanı Ümmet Akın; proje kapsamında yeşil alanların çocuklarımızın geleceğine bir yatırım olduğunu ve Germencik’te hayata geçirilen her projede geleceğe yönelik düşüncelerle hareket ettiklerini dile getirdi.