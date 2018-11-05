Başkan Akın, “Trafik sorununu ortadan kaldıracağız”

Germencik Belediye Başkanı ve MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, adaylık sürecinde gerçekleştirdiği ziyaretlerine Kuşadası'nda devam etti. Otogara gidip tüm şoförleri tek tek dinleyen Akın, trafik sorununu nasıl çözeceklerini anlattı.

Trafik problemini anlatan Kuşadalı vatandaşlar ; “MO­BE­SE, ASKİ, su şe­be­ke­si, ka­na­li­zas­yon, in­ter­net kab­lo­la­rı gibi birçok alt ya­pı hiz­me­ti için yol­lar ka­zılıp ka­pa­tılıyor. Sürekli yapılıp bozulan şehir içi yol­la­rı yüzünden trafik kazaları artmaya başladı. Biz su faturamızı ve vergimizi ödememize rağmen hizmet alamıyoruz. Büyükşehirden üvey evlat muamelesi görüyoruz, bizim hiçbir sorunumuzla ilgilenmiyor. Ümmet Başkan'ın buraya ilk gelişi değil. Bizimle birebir ilgilenip sorunlarımıza çözümler sunuyor. Yerel seçimlerde onu başkan yapacağız. ” dediler. Şehir içi trafiğinin çok fazla olması, yolların bozuk olması ve battı çıktılardan şikayetçi olan vatandaşlar Başkan Akın'ın projeleri ile yakından ilgileniyor.

Kuşadası'nın kanayan yarası turizm ve trafik çilesine çare olacak projelerinden bahseden Başkan Akın; “Aydın sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı turizm merkezlerinden biri olabilecek potansiyele sahip. Havası, güneşi, denizi ve tarihi yerleri ile tam bir turizm cenneti. Eğer siz gelen turistleri trafikte boğarsanız sağlıklı bir altyapı ve temiz bir çevre sunmazsanız o turist bir daha gelmediği gibi gelecek olan turistlere de engel olur. Kuşadası bugün olması gereken konumda değil. Yeni turizm tesisleri kurulması için doğru ve sağlıklı imar planları uygulayacağız. Aydın'ımız için turizm gelirlerimizi olabilecek en üst seviyeye çıkartıp ülkemize katma değer sağlayacağız.” dedi.