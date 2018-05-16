Başkan Akın; “Zulüm ile Abad olunmaz”

Başkan Akın konuşmasının devamında “İsrail yönetimini Filistin’li Müslüman kardeşlerimize uyguladığı şiddeti kınıyorum. Filistin halkının haklarının siyonist devlet tarafından yıllardır sürekli olarak ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak da bu katliama cüret etmesi karşısında insanlığın, gür bir sesle ve topyekun biçimde, dur dememesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bizler Türk olarak Dünyanın neresinde zulüm varsa hep karşısında olmuşuzdur. Bugünde Filistinde Müslüman kardeşlerimize karşı yapılan zulme karşı olduğumuzu Ulusça gösterdik. Ülke olarak 3 günlük yas ilan edildi. Maalesef ki tarih Filistinde yaşanan bu olayları kara bir leke olarak yazacak. İsrail Gazze’de alenen ve canice insanlık suçu işlemiştir. Ramazan ayını idrak ettiğimiz bu günlerde Filistinli Müslüman şehit kardeşlerimize bir kez daha rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum” dedi.