Başkan Akın’dan 7 Eylül kutlama mesajı

yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Akın mesajında şu ifadelere yer verdi: " Milli Mücadele, Anadolu toprağının her karışında Türk halkının kanı ve alın teriyle yazılmış bir kahramanlık destanıdır. Bugün bu topraklarda bağımsız ve özgür bir şekilde yaşayan herkes atalarının bir vatan bırakmak için nasıl mücadele ettiklerini bilmeli, bu konuda aynı ülküyü paylaşmalıdır. Atalarımız, bütün mazlum ülkelere örnek olmuş bir savaş vererek bu Cumhuriyet’i kurdu. Aydın, Kurtuluş Savaşı’nın milli mücadele ruhunun canlandığı, milli mücadele ateşinin yandığı efeler diyarıdır. Kurtuluş Savaşı’nın eşsiz kahramanları yurdun her yerinde baş gösteren açlığa, kıtlık ve yokluğa, cephanesizliğe, her türlü imkansızlığa rağmen direndiler, savaştılar ve canları pahasına bugün hür ve bağımsız bir hayat sürülen aziz vatanı bizlere 96 yıl önce bıraktılar. Yurdun her köşesinde, milli bir kahramanlık destanına dönüşen bu mücadelenin en çetin sahneleri de Aydın ve İlçelerinin yanı sıra Ege’de verildi. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes her günü 7 Eylül ruhuyla yaşamalı, ülkemizi ve milletimizi aydınlık günlere ulaştırma gayesiyle çalışmalı, üzerine aldığı her türlü görevi bu vatanı miras bırakan atalarımıza layık bir şekilde yerine getirmelidir. Bu şanlı, şerefli tarihimizle övünüyoruz. 96 yıl öncesinin ruhuyla devletine, cumhuriyetine, demokrasisine sahip çıkan bir millet var. Şimdi de ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, tek vücut olmaktır. Amacımız, herkesin çok daha mutlu ve huzurlu olduğu bir Aydın ve Türkiye oluşturmak. Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı Aydın’ımızın kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehrimizin ve ülkemizin kurtuluş mücadelesi, bölünmez bütünlüğü uğrunda bu güne kadar kaybettiğimiz tüm şehit ve gazilerimizi, bu mücadelede kendilerini düşmana karşı siper eden Aydın ve Ege’nin simgesi efelerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Aydınlı hemşerilerimizin 7 Eylül Kurtuluş Bayramını kutluyorum”