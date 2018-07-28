Başkan Akın’dan ‘Askıda ekmek’ projesine destek

Sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan ve uygulama ile ihtiyaç sahiplerinin kimden geldiğini bilmedikleri bir ikramla evlerine ekmek götürmeleri amaçlanan "Askıda Ekmek" uygulaması Germencik’te hayata geçiyor.

Bahçeli’nin çağrısına Germencik’ten tam destek

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin “Askıda Ekmek Projesi” çağrısı sonrası Germencikli hemşerilerine seslendi. Başkan Akın; “Ekmeğe yapılan bu zam, özellikle dar gelirli aileleri ilgilendiriyor. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ esasına dayanan bu projeye gönlü güzel Germencikli hemşerilerimiz zaten duyarlı davranacaklardır. Germencik genelinde 10 fırında toplam 100 askıda ekmekle başlatmış olduğumuz bu projemize hemşerilerimizden destek bekliyoruz.” dedi.