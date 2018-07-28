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28 Temmuz 2018 10:05

Başkan Akın’dan ‘Askıda ekmek’ projesine destek

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı "Askıda Ekmek Projesi" ne Germencik Belediyesi’nden tam destek geldi.

Başkan Akın’dan ‘Askıda ekmek’ projesine destek

28 Temmuz 2018 10:05

Sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan ve uygulama ile ihtiyaç sahiplerinin kimden geldiğini bilmedikleri bir ikramla evlerine ekmek götürmeleri amaçlanan "Askıda Ekmek" uygulaması Germencik’te hayata geçiyor.


Bahçeli’nin çağrısına Germencik’ten tam destek


Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin “Askıda Ekmek Projesi” çağrısı sonrası Germencikli hemşerilerine seslendi. Başkan Akın; “Ekmeğe yapılan bu zam, özellikle dar gelirli aileleri ilgilendiriyor. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ esasına dayanan bu projeye gönlü güzel Germencikli hemşerilerimiz zaten duyarlı davranacaklardır. Germencik genelinde 10 fırında toplam 100 askıda ekmekle başlatmış olduğumuz bu projemize hemşerilerimizden destek bekliyoruz.” dedi.




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