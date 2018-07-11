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11 Temmuz 2018 09:18

Başkan Akın’dan asparagas haber tepkisi

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; Germencik Belediyesi Temizlik İşleri personelleri molozları ve çöpleri toplarken döküyormuş gibi gösterilerek yapıldığını iddia ettiği habere tepki gösterdi.

Başkan Akın’dan asparagas haber tepkisi

11 Temmuz 2018 09:18



Problem daha ortaya çıkmadan belirleyip, çözmeye odaklı etkin belediyecilik anlayışını ilke edinen Germencik Belediyesi vatandaşların daha temiz bir çevrede yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor. Zamanında ve hızlı hizmet üreten Germencik Belediyesi; bu etkin çalışmaları ile hemşerilerinin takdirini kazanıyor. Temizlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla rutin çöp toplama ve temizlik işlemlerinden sonra yol kenarlarındaki taş, moloz ve benzeri atıklar toplandıktan sonra cadde ve sokaklar süpürülüyor, yollar yıkanıyor.


Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; Belediye ekiplerinin çöp ve molozları temizlediğini fakat aksini göstermeye çalışıp karalama üzerine kurulmuş asparagas haber yapanlara böyle kirli siyasetle bir yere varılamayacağını belirtti. Açıklamalarına devam eden Başkan Akın; “Bir yandan projelerimizi hayata geçirirken diğer yandan daha temiz Germencik için çalışıyoruz. Sokaklar şehrin aynasıdır. Amacımız hemşerilerimizin daha temiz, daha huzurlu bir ilçede yaşamalarını sağlamak” dedi.




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