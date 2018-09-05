Başkan Akın’dan kedilere barınak

Başkan Akın geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediyesinin barınaklarında bulunan canlıların bakımsızlıkları ve ölümleri hakkında sosyal medya hesaplarından bir kınama yazısı paylaşarak, Belediyeciliğin sadece insanlara değil yeryüzündeki her canlıya hizmet vermek olduğunu dile getirmişti. Akın’ın bu paylaşımından sonra hayvan severler barınakta kaderine terk edilen kedileri kurtararak sahiplendirme girişiminde bulundular.

Gelişen olayların neticesinde Aydın Büyükşehir Belediyesine ait barınaklarda yaşam mücadelesi veren kediler hayvan severlere teslim edildi. Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın bu kedilerden bazılarını sahiplenerek bakımlarını üstlendiklerini belirtti.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın sahiplendiği kedilerin daha sağlıklı ve doğal ortamda yaşamaları için Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından kedi evleri yaptırdı. Germencik merkezinde Farklı noktalara yapılan kedi evleri hakkında Hayvan sever Fırat Sert, Başkan Akın’a teşekkür etti. Fırat Sert “Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın bu olayların yaşandığı süreçlerde bizleri arayarak konu hakkında bilgileri direkt bizden aldı ve yakından takip ederek bizlere destek oldu. Sosyal medya hesaplarında da bizlere ve çaresiz dilsiz canlara destek veren Başkanımıza bu süreçteki desteklerinden dolayı ve sahiplendiği kedilere gösterdiği ilgi alakadan dolayı tüm hayvanseverler adına teşekkür ediyorum” dedi.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ilçe merkezinde yapılan kedi evlerinin önümüzdeki günlerde daha da çoğaltılacağını dile getirdi. Akın “Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı barınaklardan çıkartılan canların bakımsız kalmaları ve ölüme terk edilmelerini göz ardı etmeyen tüm hayvan severlere verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler birer birey olarak bu canların bakımında elimizden geleni yapmaya çalışacağız ve hazırız. Bu süreçte ilçe merkezimizde 2 tane kedi evi yaparak uygun noktalara yerleştirdik. Bu kedi evlerini önümüzdeki günlerde daha da fazlalaştıracağız ve önümüzdeki kış mevsiminde bu canların sokaklarda uygunsuz koşullarda yaşamalarının önüne geçeceğiz” dedi.