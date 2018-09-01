Başkan Akın’dan sokak hayvanları için proje

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, son günlerde Aydın Büyükşehir Belediyesinin barınaklarında bulunan canlıların durumuyla ilgili olarak sosyal medyada çeşitli iddialar dolaştığını söyledi. Akın, “Belediyecilik sadece insanlara değil yeryüzündeki her canlıya hizmet vermektir. Allah’ın sessiz kulları için ölüm kampı değil, modern bir barınak yapmak bizlerin görevidir. Aydın Büyükşehir Belediyesi Barınağında yaşayan canlarımızın ölüme terk edilmesini esefle kınıyorum” dedi.

Aydın’da hayvan severlerin yayınladığı video ve fotoğrafların ardından Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı barınaklarda çalışanların vurdumduymazlığı ile birçok canlının ölüme terk edildiği bu görüntülerle ortaya çıkmıştı. Konuya duyarsız kalmayan hayvan severler barınaklarda yaşayan canlar için çözüm yolu ararken Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın Allah’ın sessiz kulları bu canlar için göreve geldiği andan itibaren çalışma başlatacaklarını ve modern bir barınakta bu canların bakımını gerçekleştireceklerini belirtti. Akın, açıklamasında “Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı barınaklardan ara ara bu canların bakımsız kalmaları ve ölüme terk edilmeleri ile ilgili fotoğrafları hayvan sever dostlarımız paylaşıyorlar. Konuya duyarsız kalamayız. Gördüklerimiz maalesef içler acısı bir durum. Bir atın kesilerek öldürülmesinden tutun, sokaklardan toplanan canların ölüme terk edilmesi ve yeterli personelin olmaması, barınakların kullanışsız olmasından kaynaklı ölümler mevcut. Bu ölümlere bir de personelin yetersiz olması ve bu canların kaderine terk edilmesi eklenince bir insanlık ayıbı ortaya çıkıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda gerçekleştireceğimiz bir çok projemizden bahsettik. Bu projelerimizden birisi de bu canların sağlıklı koşullarda ve yeterli imkanlarla bakımı olacak. Hayvanların yaşam haklarına saygı göstereceğimiz modern bir barınak yaparak bunu sağlayacağız” diye konuştu.