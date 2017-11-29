Başkan Akın’dan yolsuzluk iddialarına belgeli yalanlama

Başkan Akın, bir haber sitesinde çıkan “Belediye Meclisinde Yolsuzluk Skandalı” başlıklı haberin gerçek dışı olduğunu, haberi yapan ve yaptıranlar hakkında gerekli işlemlerin Germencik Belediyesi avukatları aracılığı ile başlatıldığını bildirdi.

Konuyla ilgili meclis tutanaklarını paylaşan Başkan Akın, yaptığı açıklamada; “Belediyemize ait Karaağaçlı mahallesi 157 ada 9 parselde bulunan 8 bin 552 metrekarelik tarla vasfındaki taşınmazımız 5 Temmuz 2017 tarihinde 171 bin TL muammen bedelle ihaleye çıkardık. İhaleye Himmet Çondur ve Emin Tay olmak üzere iki kişi katıldı. İhale karşılıklı tekliflerle çekişmeli olarak geçti ve Himmet Çondur’un 360 bin liralık teklifine karşılık Emin Tay 400 bin TL vererek ihaleyi kazanan kişi oldu. İhale sonucu Emin Tay ihaleyi kazanmasına rağmen parayı yatırmadığı ve ihale yükümlülüklerini yerine getirmediği için ihale fesih edildi. İhalenin feshi sonrasında aynı taşınmazı 7 Eylül 2017 tarihinde bir kez daha ihaleye çıkarttık ve bu ihaleye de Himmet Çondur ile birlikte Hamza Güzel 171 bin TL muammen bedelle katıldılar. Karşılıklı tekliflerin ardından son olarak Himmet Çondur 215 bin bin TL vererek ihaleyi kazanan isim oldu. Yine Himmet Çondur ihale bedelini yatırarak ve ihale yükümlülüklerini yerine getirerek taşınmazı aldı. Ancak işlemler burada bitmedi ve kurumumuz ilk ihalede Emin Tay tarafından zarara uğratıldığı için kendisi hakkında bir dava açtık. İlk ihalede 360 bin TL’lik avantajlı teklifin gerçekleşmesini engellediği, ihale kendisinde kalmasına rağmen taşınmazın parasını yatırmadığı ve kurumumuzu 145 bin TL zarara uğrattığı için Emin Tay’a tazminat davası açtık.

Geçtiğimiz ay Aydın’ın bütün ilçe belediyeleri gibi Belediyemiz, İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından denetlendi. Belediyemiz özellikle de ihaleler konusunda müfettiş beyin takdiri ile karşılandı. Bu zamana kadar içerisinde en küçük bir şaibe olmayan şeffaf yüzlerce ihale gerçekleştirdik. Germencik Belediyesinin bu başarısı beli ki birilerinin zoruna gitmiş, rahatsız etmiş ve ortaya böylesine alçakça adice bir iftira atıyorlar. Bu alçakça oyunu oynamaya çalışanlara bedelini en ağır şekilde yargı önünde ödeteceğiz. Germencik Belediyesinin şeffaf olarak yönetildiğini kamu oyunun ve hemşerilerimizin bilmesini ve içlerinin rahat olmasını isteriz. Avukatlarımız bu haberi yapan ve yaptıranlar hakkında gerekli hukuki süreci başlatmışlardır. Bundan sonra sözü yargı söyleyecektir” dedi.