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13 Temmuz 2018 10:01

Başkan Akın’ın 15 Temmuz mesajı

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajda; “Bu mücadele haklı ve saygındır” dedi.

Başkan Akın’ın 15 Temmuz mesajı

13 Temmuz 2018 10:01



Başkan Akın, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Gelecek, geçmişin üzerinden yükselir, geçmişle beraber yücelir. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren hainler, dünya üzerinde gazi unvanına sahip tek meclisi olan TBMM’ye saldırmış, 249 yurttaşımızı şehit etmiş, ülkemize maddi ve manevi olarak büyük zarar vermişlerdir. Akıl ve vicdanlarını, karanlık bir zihniyete teslim eden bu güruh, milletimizin vicdanında en ağır şekilde mahkum edilmiştir. Türkiye büyük bir devlet, milletimiz büyük bir millettir. Türk Milleti’ne kefen biçen eli ve emeli kanlı güçlerin tezgâh ve oyunları defalarca bozulmuş, buruşturulmuş ve musallat olan bela def edilmiştir. Geleceğimizi etkileyecek olan bu milli şuur, birlik ve beraberlik arzusu ile oluşan huzur ortamıdır. Bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek, Devletin bütünlüğü bu bayrağın varlığı, devletin bekası söz konusuysa gerisi teferruattır. 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde meydanlarda tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiş, bu hain girişimini vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını vererek, kanlarını dökerek engellemiştir. 15 Temmuz’da canını korkmadan ortaya atan şehit ve gazilerimize şükran borcumuz vardır. 15 Temmuz’da canı ve kanı pahasına bu toprakları ve bayrağımızı korumak için her türlü fedakârlığı yapan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum. Allah bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın”




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